Vídeo do 7 de Setembro na Avenida Paulista em 2022 circula como se fosse atual

O que estão compartilhando: que a jornalista Daniela Lima se desesperou ao ver a multidão na Avenida Paulista no ato de 7 de setembro de 2024 com Jair Bolsonaro.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo é de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente. Ele não esteve no ato daquele ano, informação que é omitida pela edição do áudio. Naquela ocasião, Bolsonaro participou da cerimônia oficial do 7 de Setembro e de um ato em Brasília (DF). Depois, foi para o Rio de Janeiro. Ele pretendia falar ao vivo aos apoiadores na Avenida Paulista por meio de uma videochamada, o que não aconteceu por problemas no sinal.

Vídeo mostra imagens do ato na Paulista realizado em 2022, não em 2024 Foto: Reprodução/Threads

Saiba mais: O vídeo investigado viralizou no Threads, onde obteve mais de 1,5 mil curtidas. A publicação usa um pequeno trecho de uma transmissão ao vivo da CNN em 7 de setembro de 2022, mas não deixa claro de quando eram as imagens. A postagem engana ao sugerir que o vídeo mostra o ato realizado na Paulista no último sábado, que pedia, entre outras coisas, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Vídeo antigo

PUBLICIDADE Há pelo menos dois elementos que indicam que o vídeo não é atual. O primeiro é o fato de a jornalista Daniela Lima não trabalhar mais na CNN Brasil. Daniela deixou a emissora em junho do ano passado e passou a integrar a equipe da GloboNews. O vídeo utilizado no post enganoso era do programa CNN 360°, ancorado pela jornalista. Outro sinal de que o vídeo não é de 2024 é uma chamada que aparece no rodapé na tela. Logo que o vídeo inicia, é possível ler a seguinte chamada: “Rainha Elizabeth, Xi Jinping e outros líderes parabenizam Brasil”. A notícia foi publicada às 13h35 de 7 de setembro de 2022 no site da CNN Brasil. Na época, a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, ainda era viva. Ela morreu no dia seguinte, em 8 de setembro de 2022.

Conteúdo tem cortes

Para dizer que a jornalista ficou “desesperada” com a multidão, o vídeo fez cortes e omitiu a maior parte da fala de Daniela. As cenas da Paulista foram ao ar logo no início do programa, na tarde de 7 de setembro de 2022. A âncora mostrou, a partir de imagens aéreas, a quantidade de quarteirões tomados por apoiadores.

O único trecho narrado que é possível ouvir no vídeo diz: “Nossa, gente, olha até onde tá indo a multidão. Agora, a gente conseguiu pegar bem, esse já é o quarteirão da Gazeta. Tem muita gente ainda, muita gente ainda [corte]. Mas ainda tem gente chegando, ainda tem gente chegando na Avenida Paulista. É muita gente. Por conta desse público é que Bolsonaro quer falar ao vivo”.

Na transmissão original, a jornalista segue mostrando imagens aéreas e diz que são cinco os quarteirões tomados pela “militância do presidente Jair Messias Bolsonaro, que sequestrou os atos do 7 de Setembro, e se tornaram sim ato de campanha política com forte mobilização”. Em seguida, ela diz que, segundo informações da repórter Renata Agostini, por conta do grande público, Bolsonaro pretendia falar ao vivo com o público por meio de uma videochamada. Isso não aconteceu por conta de um problema de sinal.