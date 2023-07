Volkswagen não anunciou que vai fechar fábricas no Brasil

O que estão compartilhando: que a Volkswagen anunciou que vai fechar fábricas no Brasil e milhares de pessoas serão demitidas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Vídeo publicado no Instagram distorce trecho de uma reportagem do Jornal da Globo de 27 de junho sobre a paralisação da produção de carros em fábricas da Volkswagen no Brasil. Em nota enviada ao Verifica, a empresa explicou que parou a produção temporariamente em suas fábricas de automóveis para equilibrar os estoques à atual demanda de mercado. Segundo a montadora, o fechamento foi por poucos dias e a produção já retornou.

Jornal da Globo noticiou que a montadora iria suspender a produção de carros, e não fechar fábricas Foto: Reprodução

Saiba mais: No final de junho, o Jornal da Globo noticiou que a Volkswagen havia decidido suspender a produção de carros em fábricas no Brasil. A empresa alegou “estagnação do mercado”. O autor do vídeo utiliza um trecho dessa reportagem para alegar que a montadora estaria anunciando o fechamento permanente de fábricas e que milhares de pessoas seriam demitidas. No entanto, a matéria não cita nenhuma informação do tipo.

De acordo com a Volkswagen, a produção já foi retomada. A paralisação ocorreu na fábrica de São José dos Pinhais (PR), na unidade de Taubaté (SP), na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP) e na fábrica de motores de São Carlos (SP).

Em São José dos Pinhais (PR), onde é produzido o T-Cross, um turno está em layoff – suspensão temporária de contratos de trabalho – desde o dia 5 de junho, com duração prevista entre dois e cinco meses. O outro turno de produção ficou com as atividades paralisadas do dia 26 de junho ao dia 4 de julho.

Segundo a montadora, a unidade de Taubaté (SP), onde são fabricados o Polo Track e o Novo Polo, ficou com os dois turnos de produção interrompidos do dia 26 de junho ao dia 3 de julho. Na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, onde são produzidos o Novo Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro, os dois turnos de produção foram paralisados nos dias 3 e 4 de julho. A fábrica também protocolou férias coletivas de dez dias previstas para os dois turnos de produção a partir do dia 10 de julho.

A fábrica de motores de São Carlos (SP) ficou com os dois turnos interrompidos nos dias 29 e 30 de junho. A Volkswagen informou que a unidade também protocolou férias coletivas de dez dias para um turno de produção a partir do dia 10 de julho.

Em relação à paralisação da produção, a empresa afirmou que: “as ferramentas de flexibilização estão previstas em acordo coletivo firmado entre os sindicatos e colaboradores da Volkswagen”.