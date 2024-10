Na história da guerra, sempre há uma defasagem entre as inovações ofensivas e as reações defensivas. Portanto, no momento, as defesas contra drones estão lutando para acompanhar suas capacidades em rápida evolução, especialmente devido às constantes inovações realizadas pelos desenvolvedores e operadores de drones russos e ucranianos. Isso cria uma vulnerabilidade crescente para as forças armadas dos EUA que o Pentágono - uma das maiores burocracias do mundo — está lutando para resolver.

No final de setembro, o Departamento de Defesa anunciou uma nova iniciativa conhecida como Replicator 2 para colocar em campo as defesas de drones, mas o destino da iniciativa, que chega no final do governo Biden, permanece incerto em um momento em que a necessidade nunca foi tão grande.