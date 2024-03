Alberto Fernández é denunciado na Argentina por supostamente favorecer amigos em contratos

O procurador federal Ramiro González acusou o ex-presidente e o ex-chefe da Nación Seguros Alberto Pagliano por suposta violação dos deveres de funcionário público e abuso de autoridade e peculato. A investigação começou a partir de uma denúncia apresentada na quarta-feira pela advogada Silvina Martínez por “supostas irregularidades ocorridas em torno do Decreto 823/2021, assinado em dezembro de 2021″.

A denúncia pede que sejam investigadas as supostas irregularidades no decreto no qual ordenou que todos os órgãos públicos contratassem seguros com a Nación Seguros, do estatal Banco Nación, no qual amigos do antigo mandatário teriam se beneficiado como intermediários, cobrando milhões em comissões.