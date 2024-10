Após uma série de sucessos, militares de Israel entram em um jogo sem fim no Oriente Médio

Quando milhares de terroristas armados liderados pelo Hamas romperam a fronteira de Gaza no dia 7 de outubro passado e invadiram comunidades israelenses, bases do exército e um festival de música, as vítimas do ataque surpresa enviaram mensagens desesperadas para seus entes queridos de seus esconderijos e quartos seguros.

Onde está o Exército?", perguntavam enquanto esperavam longas horas para serem resgatadas. Para as muitas centenas de mortos, o Exército chegou tarde demais, se é que chegou. Um ano após talvez o pior desastre militar e de inteligência da história de Israel, o exército está reabilitando sua imagem como uma formidável potência regional. As Forças Armadas de Israel penetraram nos bastiões mais secretos e seguros de seus arqui-inimigos com ataques de precisão baseados em inteligência, eliminaram os principais líderes, atacaram seus ativos e, em grande parte, frustraram seus esforços para montar uma resposta.

Veículos militares israelenses perto da fronteira com o Líbano. Foto: Avishag Shaar-yashuv/The New York Times

Em um bombardeio na sexta-feira, Israel matou Hasan Nasrallah, o líder do Hezbollah, com um ataque a um bunker subterrâneo em uma densa área urbana perto de Beirute, dominada pelo grupo militante. O codinome militar da operação foi New Order (Nova Ordem), dando a entender os ambiciosos objetivos de Israel de mudar a realidade além de suas fronteiras e minar o uso de representantes do Irã para cercá-lo com um “anel de fogo”.

Agora lutando em várias frentes, as defesas aéreas de Israel, com a ajuda de aliados liderados pelos EUA, bloquearam em grande parte um enorme ataque de retaliação na terça-feira, quando o Irã disparou uma barragem de quase 200 mísseis contra Israel.

A promessa de Israel de fazer o Irã pagar um alto preço por esse ataque sugere que os militares israelenses estão se tornando menos relutantes em se envolver em uma guerra regional mais ampla.

De acordo com Assaf Orion, um general de brigada israelense aposentado que agora é membro sênior do Washington Institute for Near East Policy, “o Israel forte e inteligente de antes de 7 de outubro está de volta”.

A morte de Nasrallah enviou uma mensagem clara aos inimigos de Israel, acrescentou Orion: “Entendam que Israel pode chegar até vocês”.

Jornal libanês exibe foto de Hassan Nasrallah, assassinado em bombardeio no Líbano: 'O fim de uma era' Foto: Diego Ibarra Sanchez/The New York Times

A morte de Nasrallah elevou o moral israelense e a reputação das Forças Armadas antes do sombrio aniversário do fiasco de outubro. Depois que os militares confirmaram a morte no sábado, circularam vídeos de salva-vidas anunciando a notícia e banhistas aplaudindo nas praias israelenses.

Uma pesquisa realizada esta semana pelo Instituto de Estudos de Segurança Nacional da Universidade de Tel Aviv mostrou que 87% da população judaica de Israel tinha confiança alta ou muito alta nas Forças Armadas. Apenas 37% expressaram esses níveis de confiança no primeiro-ministro Binyamin Netanyahu.

Deixando de lado a euforia israelense inicial, Orion disse que as ações militares eram um “jogo longo” sem um resultado claro. Após uma série de sucessos de Israel no Líbano nos últimos dias, disse ele, a pergunta é: “E depois?”

No último ano, depois de se recuperar do choque inicial do ataque liderado pelo Hamas, os militares israelenses realizaram uma contraofensiva cruel e letal em Gaza. Israel afirmou recentemente que havia desmantelado em grande parte a infraestrutura militar do Hamas, reduzindo a capacidade dos militantes à de uma força de guerrilha. Isso teve um preço alto. Mais de 41.000 habitantes de Gaza foram mortos, de acordo com as autoridades de saúde locais, que não fazem distinção entre combatentes e civis. O número de mortos trouxe a Israel a reprovação internacional. E, apesar da insistência de Netanyahu na “vitória absoluta”, até mesmo o porta-voz principal das Forças Armadas, o Contra-Almirante Daniel Hagari, diz que não é possível eliminar o Hamas como ideologia e movimento.

Palestinos caminham em meio aos escombros na Faixa de Gaza. Foto: Samar Abu Elouf/The New York Times

Os bombardeios de Israel incluíram campanhas no vizinho Líbano, onde o Hezbollah começou a disparar contra posições israelenses em 8 de outubro do ano passado em solidariedade ao Hamas, e no Iêmen, a mais de 1.500 km de distância, depois que os Houthis apoiados pelo Irã dispararam mísseis e drones contra Israel.

Em abril, um ataque a um prédio da embaixada iraniana em Damasco, na Síria, matou altos funcionários militares e de inteligência iranianos e levou o Irã a atacar Israel diretamente pela primeira vez em abril com centenas de mísseis e drones.

Em abril, um ataque a um prédio da embaixada iraniana em Damasco, na Síria, matou altos funcionários militares e de inteligência iranianos e levou o Irã a atacar Israel diretamente pela primeira vez em abril com centenas de mísseis e drones.

Em julho, Israel matou um dos principais comandantes militares do Hezbollah no Líbano e o líder político do Hamas enquanto ele visitava Teerã. Em setembro, milhares de agentes do Hezbollah foram mortos ou mutilados quando seus pagers e walkie-talkies explodiram simultaneamente, e aviões de guerra israelenses bombardearam milhares de alvos no Líbano. Desde o ataque que matou Nasrallah, Israel continuou a atacar para tentar degradar o maior número possível de recursos do Hezbollah, além de alguns outros alvos no Líbano, onde iniciou operações terrestres nesta semana. John Kirby, porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, disse à rede de televisão americana ABC que Israel quase erradicou a estrutura de comando do Hezbollah e destruiu milhares de seus mísseis e drones. "Não há dúvida de que o Hezbollah de hoje não é o Hezbollah" de uma semana atrás, disse ele. A demonstração de proeza militar e tecnológica de Israel provavelmente também ajudou a restabelecer o país como uma "âncora de força" na região e como um equilíbrio contra o Irã e seus representantes, de acordo com Yaakov Amidror, ex-general e ex-conselheiro de segurança nacional de Israel.

Em Beirute, libaneses velam mortos em ataque com pagers. Foto: Diego Ibarra Sanchez/The New York Times

Enquanto o Hamas pegou Israel desprevenido em outubro passado, as forças do país estavam preparadas para a campanha no Líbano. Há quase uma década, os militares alertaram sobre o fato de o Hezbollah ter incorporado infraestrutura militar em vilarejos do sul do Líbano próximos à fronteira com Israel.

E, ao contrário do objetivo declarado de Israel de destruir as capacidades militares e de governo do Hamas em Gaza, o governo estabeleceu uma meta mais modesta para a campanha no Líbano: permitir que os cerca de 60.000 residentes das áreas de fronteira israelenses esvaziadas em outubro passado retornem às suas casas.

O ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que a guerra contra o Hezbollah prosseguirá em etapas, dando ao grupo a chance de recuar em cada ponto e retirar suas forças da fronteira. Na terça-feira, os militares israelenses disseram que realizaram dezenas de ataques secretos no território libanês perto da fronteira nos últimos meses e embarcaram na operação terrestre no sul do Líbano.

Depois disso, segundo os especialistas, até onde o jogo de vai para Israel não é claro. Em Gaza, mais de 100 pessoas capturadas durante o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro ainda estão reféns, algumas vivas e outras mortas, e não há previsão de um fim iminente para a guerra. Cerca de 350 soldados foram mortos em Gaza desde o início da invasão terrestre em outubro passado, segundo Israel.

Considerando o histórico, Israel poderia ficar igualmente atolado no Líbano. Após a invasão do Líbano por Israel em 1982, o país levou 18 anos para retirar as forças do lado libanês da fronteira.

Familiares exibem fotos de reféns mortos na Faixa de Gaza em protesto por cessar-fogo. Foto: Avishag Shaar-yashuv/The New York Times

Seis anos depois, em 2006, um ataque transfronteiriço do Hezbollah desencadeou uma guerra devastadora de um mês com Israel.

A resolução das Nações Unidas que pôs fim a essa guerra e sustentou o cessar-fogo tinha o objetivo de distanciar as forças do Hezbollah da fronteira, mas nunca foi devidamente aplicada.

Os Estados Unidos e outros países estão pressionando para que essa resolução seja retomada. No entanto, como o Exército libanês e as forças de paz da ONU se mostraram ineficazes ao longo dos anos, Amidror disse que, desta vez, Israel teria que aplicá-la. Os analistas disseram, no entanto, que os sucessos militares de Israel também podem lhe dar alguma vantagem para exigir melhores condições.

A superioridade aérea de Israel sobre o Líbano é conhecida há muito tempo, disse David Wood, analista sênior no Líbano do International Crisis Group. “O que ficou claro”, acrescentou, ‘é sua disposição de usá-la’.

Ainda assim, segundo Wood e outros analistas, o Hezbollah, com seu vasto arsenal remanescente, continua a representar um desafio significativo para Israel.

Em um discurso dias antes de sua morte, Nasrallah disse que seus combatentes teriam a vantagem se as forças terrestres israelenses cruzassem a fronteira e fossem até eles. Instigando os israelenses, ele fez gestos convidando-os a entrar, usando a palavra árabe para “bem-vindo”.

Soldado observa a partir de um posto de manutenção da paz das Nações Unidas no sul do Líbano Foto: Diego Ibarra Sanchez /The New York Times

Na quarta-feira, depois que as Forças Armadas israelenses e os combatentes do Hezbollah entraram em confronto no sul do Líbano, Israel anunciou que oito de seus soldados haviam sido mortos.

A questão que Israel enfrenta, segundo os especialistas, é como traduzir as vitórias militares em acordos diplomáticos de longo prazo.

O truque, disse Orion, “é encontrar uma saída antes do ponto de inflexão, quando as coisas podem começar a dar errado”. Por enquanto, disse ele, “ainda estamos no meio do filme”.