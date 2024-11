Como está a apuração das Eleições dos EUA na Califórnia? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração na Califórnia em mapa da Associated Press (AP):

Califórnia é um Estado tradicionalmente democrata. Nas eleições presidenciais de 2020, Joe Biden obteve 63% dos votos contra 34% de Trump. O Estado é o que tem mais votos no colégio eleitoral, com 54 eleitores.

A Califórnia enviou cédulas para todos os eleitores registrados a partir de 7 de outubro. As cédulas pelo correio devem ser carimbadas até 5 de novembro e recebidas até 12 de novembro para serem contabilizadas.

Adesivos com "Eu votei" são distribuídos no centro de votação Union Station em Los Angeles, Califórnia Foto: Robyn Beck/AFP

A votação presencial no Dia da Eleição termina às 20h do horário local (1h de Brasília). É provável que leve dias e possivelmente semanas para saber quem ganhou em alguns distritos, devido à lentidão com que a Califórnia conta os votos.