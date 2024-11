Como está a apuração das Eleições dos EUA no Kansas? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos Estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração no Kansas em mapa da Associated Press (AP):

O Kansas é tradicionalmente republicano — o Estado não apoia nenhum candidato presidencial democrata há 60 anos. Nas últimas eleições, Trump obteve 56% dos votos em 2020 e 57% em 2016, conquistando quase todos os condados do Estado. O vencedor no Kansas leva seis votos do colégio eleitoral.

O horário de votação no Kansas varia de acordo com cada condado. Mas a primeira abertura das urnas no Estado ocorre às 7h no horário leste dos EUA (10h horário de Brasília) e vai até 20h (23h no horário de Brasília).

Fred Postlewait, um candidato republicano ao Conselho Estadual de Educação do Kansas, de Kansas City, mostra placas para os apoiadores na sede local do Partido Republicano no Condado de Johnson. Foto: John Hanna/AP

Em 2020, cerca de 87% dos votos emitidos foram relatados até a meia-noite, horário do leste.