Ataque a tiros deixa dois mortos em Bruxelas, na Bélgica; suspeito é morto pela polícia

Pelo menos duas pessoas morreram em um ataque a tiros nesta segunda-feira, 16, em Bruxelas. As autoridades acenderam alerta máximo para o terrorismo, reforçaram o policiamento nas ruas da capital belga e saíram em busca do atirador, que inicialmente conseguiu fugir, mas foi morto pela polícia belga horas depois. As vítimas são cidadãos suecos e o crime interrompeu a partida entre Bélgica e Suécia pelas eliminatórias da Eurocopa, suspensa durante o intervalo.

Segunda a ministra do Interior da Bélgica, Annelies Verlinden, o suspeito do tiroteio foi morto a tiros pela polícia e a arma que se acredita ter sido usada pelo homem foi recuperada, disse nesta terça-feira, 17.

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, se solidarizou com os familiares das vítimas pelo que chamou de “ataque covarde” e pediu a população que se mantenha vigilante. Depois, ele voltou a público e falou em “terrorismo”.

“Acabo de apresentar as minhas sinceras condolências ao primeiro-ministro da Suécia pelo terrível ataque que atingiu cidadãos suecos em Bruxelas”, disse em publicação no X (antigo Twitter). “Nossos pensamentos estão com as famílias e amigos que perderam seus entes queridos. Como parceiros próximos, a luta contra o terrorismo é conjunta”, concluiu.

Policiais belgas e peritos trabalham sob um cordão de isolamento no local de um tiroteio em Bruxelas, Bélgica, em 16 de outubro de 2023. Foto: OLIVIER HOSLET / EFE

O crime ocorreu durante a partida entre Bélgica e Suécia, pelas eliminatórias da Eurocopa, que foi suspensa durante o intervalo. De acordo com a imprensa local, as vítimas eram torcedores que estavam em Bruxelas para acompanhar o jogo, inclusive um deles vestia a camisa da seleção no momento do ataque.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem que aparece falando em árabe reivindicou o homicídio, mas as autoridades ainda não confirmaram se ele é, de fato, o responsável pelo ataque. Outro vídeo, divulgado pela edição digital do jornal em flamengo Het Laatste Nieuws, um homem aparecia fugindo em uma moto pequena depois do ataque a tiros. Nessas imagens, é possível ouvir o barulho de quatro disparos.

A Promotoria federal, encarregada de casos de terrorismo, abriu uma investigação. Até agora, no entanto, não há confirmação sobre a motivação do crime, que acendeu o alerta no país que tem histórico de ataques reivindicados por terroristas do Estado Islâmico.

As autoridades estavam procurando por um suspeito extremista tunisiano de 45 anos, conhecido da polícia e que estava vivendo ilegalmente na Bélgica.

Em 22 de março de 2016, Bruxelas sofreu dois atentados com suicidas - um no aeroporto de Zaventem e outro em uma estação central do metrô - que deixaram um saldo de 35 pessoas mortas. De lá para cá, o país também sofreu com ataques de contra soldados e policiais. Em novembro de 2022, um homem armado com uma faca atacou uma patrulha de dois policiais no distrito de Gare du Nord de Bruxelas. Um dos agentes morreu e o outros ficou gravemente ferido./COM INFORMAÇÕES DE AFP E AP