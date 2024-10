Ataque de drones do Hezbollah mata 20 pessoas e fere outras 61 em Israel

O Exército de Israel informou que um ataque de drones da milícia xiita radical libanesa Hezbollah a uma de suas bases militares próxima a cidade Binyamina matou quatro soldados e feriu outros sete neste no domingo, 13, no ataque mais mortal dos libaneses desde que as forças israelenses lançou sua invasão terrestre no Líbano, há quase duas semanas.

Israel lançou sua operação terrestre no Líbano no início deste mês com o objetivo de enfraquecer o Hezbollah e afastar o grupo militante da fronteira, permitindo que milhares de israelenses deslocados voltem para suas casas.

Dentro de Gaza, um ataque aéreo israelense matou pelo menos 20 pessoas, incluindo crianças, em uma escola na noite de domingo, segundo dois hospitais locais. A escola em Nuseirat abrigava alguns dos muitos palestinos deslocados pela guerra.

Enquanto isso, explosões ocorreram na madrugada de segunda-feira do lado de fora do Hospital Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, matando três pessoas e ferindo cerca de 50, segundo o hospital. As tendas pegaram fogo e os moradores da comunidade de Gaza Central carregaram os feridos para dentro do hospital.

Palestinos reagem a incêndio após ataque israelense que atingiu a área de tendas do Hospital dos Mártires Al Aqsa, em Deir al-Balah Foto: Abdel Kareem Hana/AP

O ataque mortal do Hezbollah em Israel ocorreu no mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram que enviariam um novo sistema de defesa aérea para Israel, a fim de ajudar a fortalecer a proteção contra mísseis, junto com tropas necessárias para operá-lo. Um porta-voz do exército israelense se recusou a fornecer um cronograma.

Israel está agora em guerra com o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano — ambos grupos militantes apoiados pelo Irã — e espera-se que ataque o Irã em retaliação por um ataque com mísseis no início deste mês. O Irã afirmou que responderá a qualquer ataque israelense.

Netanyahu chama os soldados da ONU de ‘escudo humano’ para o Hezbollah

A força de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Líbano, conhecida como UNIFIL, disse que tanques israelenses entraram à força pelos portões de uma de suas posições na manhã de domingo e destruíram o portão principal. Posteriormente, dispararam bombas de fumaça perto dos capacetes azuis – como são conhecidos os militares à serviço das Nações Unidas –, causando irritação na pele. A UNIFIL chamou o incidente de “mais uma flagrante violação do direito internacional”.

As críticas internacionais estão crescendo após as forças israelenses terem repetidamente atacado soldados da paz da ONU desde o início da operação terrestre no Líbano. Cinco militares foram feridos em ataques que atingiram suas posições, sendo a maioria atribuída às forças israelenses.

Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, classificou o incidente de domingo como “profundamente preocupante” e disse que ataques contra soldados da paz podem constituir crimes de guerra. O Exército de Israel diz que o Hezbollah opera nas proximidades dos militares a serviço da ONU, sem fornecer provas.

Autoridades militares disseram que um tanque tentando evacuar soldados feridos recuou para um posto das Nações Unidas enquanto estava sob fogo. Uma cortina de fumaça foi usada para fornecer cobertura.

Tanque israelense entra no Líbano; ONU diz que 2 tanques de Israel destruíram um portão e invadiram uma base da entidade na região. Foto: MENAHEM KAHANA

O porta-voz da Força Terrestre, tenente-coronel Nadav Shoshani, afirmou que Israel tem tentado manter contato constante com a UNIFIL, e qualquer caso de forças da ONU sendo feridas será investigado “no mais alto nível”.

O primeiro-ministro Binyamin Netanyahu pediu às forças da ONU que atendesse aos avisos de Israel para evacuar, acusando-os de “fornecer um escudo humano” ao Hezbollah.

“Lamentamos o ferimento dos soldados da UNIFIL, e estamos fazendo tudo ao nosso alcance para evitar esses ferimentos. Mas a maneira simples e óbvia de garantir isso é simplesmente tirá-los da zona de perigo”, disse ele em um vídeo dirigido ao secretário-geral da ONU, que está proibido de entrar em Israel.

Israel há muito tempo acusa as Nações Unidas de serem tendenciosas contra o país, e as relações pioraram ainda mais desde o início da guerra em Gaza.

Ataque israelense no Líbano destrói mercado da Era Otomana

Por outro lado, a Cruz Vermelha Libanesa disse que paramédicos estavam procurando vítimas em uma casa destruída por um ataque aéreo israelense no sul do Líbano, quando um segundo ataque deixou quatro paramédicos com concussão e danificou duas ambulâncias. A Cruz Vermelha disse que a operação foi coordenada com soldados da paz da ONU, que informaram o lado israelense.

Corpos apodrecem nas ruas no norte de Gaza

Israel continua a atacar o que diz serem alvos militantes em Gaza quase diariamente. O Exército diz que tenta evitar ferir civis e culpa suas mortes no Hamas e outros grupos armados, pois eles operam em áreas densamente povoadas.

No norte de Gaza, forças aéreas e terrestres israelenses estão atacando Jabaliya, onde o exército afirma que militantes se reagruparam. No último ano, as forças israelenses retornaram repetidamente ao acampamento de refugiados construído, que remonta à guerra de 1948 que cercou a criação de Israel, e outras áreas.

Israel ordenou a evacuação total do norte de Gaza, incluindo a cidade de Gaza. Estima-se que 400.000 pessoas permanecem no norte após uma evacuação em massa ordenada nas primeiras semanas da guerra.

Os palestinos temem que Israel pretenda despopulá-la permanentemente para estabelecer bases militares ou assentamentos judeus lá.

As Nações Unidas dizem que nenhum alimento entrou no norte de Gaza desde 1º de outubro.

O exército confirmou que os hospitais estavam incluídos nas ordens de evacuação, mas disse que não estabeleceu um cronograma e estava trabalhando com as autoridades locais para facilitar as transferências de pacientes.

Fares Abu Hamza, um oficial do serviço de emergência do Ministério da Saúde de Gaza, disse que os corpos de um “grande número de mártires” permanecem não recolhidos nas ruas e sob os escombros.

“Não conseguimos alcançá-los”, disse ele, afirmando que cães estão comendo alguns dos restos mortais.

A guerra começou quando militantes liderados pelo Hamas atacaram há um ano, matando cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis, e sequestrando cerca de 250. Cerca de 100 reféns ainda estão sendo mantidos em Gaza, um terço dos quais se acredita estar morto.

Os bombardeios de Israel e sua invasão terrestre de Gaza mataram mais de 42.000 palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, e deixaram grande parte do território em ruínas. O ministério não faz distinção entre militantes ou civis, mas afirma que mulheres e crianças representam mais da metade das mortes.

Israel afirma ter matado mais de 17.000 combatentes, sem fornecer provas.

