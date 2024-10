Israel invadiu o Líbano quatro vezes na história. O que as missões anteriores ensinam sobre a atual?

Restaurar a segurança do norte de Israel. O objetivo da atual invasão no Líbano é o mesmo das operações israelenses anteriores no país vizinho. Os contextos geopolíticos e os adversários mudaram, mas desde 1978 o Exército israelense entra em território libanês com essa justificativa. Com a atual, Israel busca cumprir esse objetivo pela quarta vez.

Mais do que o objetivo em comum, as operações anteriores são cruciais para entender o presente. Elas incluem uma ocupação de Israel no sul do Líbano durante 18 anos e uma guerra contra o Hezbollah em 2006, encerrada com uma resolução da ONU que nunca foi cumprida.

PUBLICIDADE A ocupação é descrita por historiadores e analistas geopolíticos como uma condição que favoreceu o surgimento e o fortalecimento do Hezbollah. Já a guerra de 2006 prenunciou o enfraquecimento da ONU como instituição mediadora de conflitos. “Se olhamos para o passado, a ONU teve um papel importante para encerrar as invasões. Hoje, isso não é mais possível, em parte porque Israel diz ‘vocês falharam no passado’”, diz a professora de relações internacionais da Ibmec e pesquisadora associada do Instituto Brasil-Israel, Karina Calderón. À medida que Israel bombardeia e invade o Líbano e o Hezbollah continua lançando mísseis no norte do país, paira a pergunta: o que as operações anteriores podem dizer sobre a atual?

Imagem do dia 6 mostra explosão e fumaça nos arredores de Dahiye, em Beirute. Invasão israelense atual no Líbano é a quarta da história Foto: Bilal Hussein/AP

Operação Litani (1978)

Em março de 1978, um grupo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), com membros baseados no Líbano, entrou em Israel e matou 35 civis em uma estrada nos arredores de Tel Aviv. Em resposta, Israel lançou a Operação Litani no dia 14 de março. O objetivo era destruir as bases da OLP no Líbano e restaurar a segurança no norte do país.

A operação envolveu cerca de 25 mil soldados israelenses no auge, segundo historiadores. Durante a operação, Israel avançou com tropas até o rio Litani, próximo a cidade de Tiro, hoje alvo de bombardeios no sul do Líbano.

Apenas cinco dias depois de Israel enviar tropas ao país, o Conselho de Segurança da ONU adotou a Resolução 425, que determinou a retirada das tropas israelenses e criou a Força Interina da ONU no Líbano (Unifil), com o propósito determinado de garantir a saída das tropas israelenses e restaurar a paz na região. As tropas da Unifil foram enviadas em junho, e as tropas israelenses se retiraram.

Os combates deixaram cerca de 2 mil libaneses e palestinos mortos no Líbano. Israel, preocupado com o retorno da OLP na região, também entregou faixas do território a uma milícia cristã armada, chamada Exército do Sul do Líbano. Anos depois, a milícia teria um papel importante em um massacre que marcou a história libanesa e palestina.

Guerra do Líbano (1982)

Apesar da primeira invasão no Líbano, a segurança do norte de Israel não foi restaurada. Nos anos seguintes as forças israelenses continuaram em confronto com membros da OLP, liderados por Yasser Arafat, na fronteira, mas foi um fato ocorrido no Reino Unido que desencadeou a segunda invasão. Em 3 de junho de 1982, o grupo palestino Abu Nidal, dissidência da OLP, tentou matar o embaixador israelense em Londres.

Em resposta ao ataque, o primeiro-ministro israelense, Menachem Begin, lançou a Operação Paz para a Galileia e entrou no sul do Líbano pela segunda vez. Embora o grupo palestino Abu Nidal fosse oposição à OLP, Begin culpou o grupo e usou isso como pretexto para a invasão.

O historiador americano Eugene Rogan, professor da Universidade de Oxford, relata no livro “Os Árabes: Uma história” (Zahar, 2021) que o objetivo de Menachem Begin era expulsar os palestinos e sírios, que também ocupavam o Líbano, e fortalecer as milícias cristãs libanesas como aliados. Em 4 de junho de 1982, aviões e navios israelenses bombardearam Beirute e o sul libanês e mais de 40 mil soldados entraram no país por terra.

Apesar de um libanês ter confessado o crime contra Gemayel, os partidários do presidente culparam os palestinos de serem os responsáveis pelo assassinato e enviaram milicianos para os campos de refugiados de Sabra e Chatila, no sul. Mais de dois mil civis desarmados foram mortos. As tropas israelenses vigiavam os locais e nada fizeram para deter os massacres. Ao contrário, ofereceram livre acesso aos milicianos.

Imagem do dia 7 mostra em Bagdá, no Iraque, um cartaz com foto de Hasan Nasrallah, então líder do Hezbollah, e do supremo líder do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Hezbollah emergiu na década de 1980 como milícia xiita apoiada pelo Irã Foto: Ahmad al Rubaye/AFP

Segunda guerra do Líbano (2006)

Em 12 de julho de 2006, um grupo de combatentes do Hezbollah entrou em Israel e atacou dois jipes que patrulhavam a fronteira com o Líbano. Três soldados foram mortos, dois ficaram feridos e outros dois foram capturados pelo grupo, com o objetivo de serem trocados por prisioneiros. A resposta israelense foi a segunda guerra no Líbano.

Em termos oficiais, a operação teve o objetivo de forçar o Hezbollah a sair do sul do Líbano e, mais uma vez, restaurar a segurança no norte. A guerra começou com ataques aéreos massivos, incluindo ao aeroporto de Beirute, e entrada por terra de cerca de 2 mil soldados. Esse contingente aumentou rapidamente. Cerca de um milhão de civis deixaram suas casas.

Um mês depois, em agosto, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1701. O documento solicitava o cessar-fogo imediato dos conflitos, a saída do Hezbollah do sul para o norte do rio Litani, o reforço do Exército oficial do Líbano na região e o desarmamento das milícias libanesas, incluindo o Hezbollah. Somente o cessar-fogo aconteceu.

Na avaliação de Karina Calderón, o fracasso da Resolução 1701 é um dos motivos que torna o conflito atual ainda mais difícil. “A ONU ficou sob as críticas de Israel, que a culpa de não fazer cumprir suas resoluções”, disse. “E agora, Israel também acaba descumprindo as resoluções da instituição, em um movimento de descrédito da ONU como instituição capaz de resolver conflitos.”

O conflito atual (2023)

Dezoito anos depois da primeira guerra contra o Hezbollah, Israel voltou a invadir o Líbano na tentativa de expulsar o grupo do sul do país. A campanha começou depois da milícia xiita realizar ataques contra o território israelense em apoio ao Hamas, em guerra contra Israel na Faixa de Gaza por causa do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Cerca de 60 mil israelenses saíram do norte desde o início do conflito.

A intensificação da campanha israelense contra o Hezbollah, que começou com a explosão de pagers e walkie-talkies do grupo, já provocou mais de 2 mil mortes, 10 mil feridos e 1 milhão de deslocados no Líbano. As tropas por terra são cada vez mais numerosas e Israel eliminou toda a cadeia de comando da milícia, incluindo o líder Hasan Nasrallah, mas os ataques contra o norte israelense continuam.

Imagem do dia 18 de setembro mostra membros do Hezbollah carregando caixão de um combatente morto na explosão dos pagers do grupo. Episódio marcou o avanço de Israel sobre a milícia Foto: Bilal Hussein/AP

Ao contrário dos conflitos anteriores, a ONU ou os Estados Unidos, que cumpriu um papel importante em 1982, não parecem mais capazes de mediar uma resolução. A instituição perdeu crédito nas últimas décadas, e os americanos perderam influência no Oriente Médio.

Além disso, diferente da primeira guerra no Líbano, os EUA apoiam a missão israelense contra o Hezbollah e encorajam o país a seguir em frente. Até agora, há ausência de soluções diplomáticas.

Segundo a analista Mairav Zonszein, do centro de estudos International Crisis Group, as opções de Israel mais prováveis até o momento parecem duas: uma nova ocupação no sul do Líbano e a destruição completa do Hezbollah. “Mas reprisar a ocupação anterior seria uma situação prolongada, que provavelmente deve causar baixas contínuas de soldados, uma economia mais fraca e isolamento diplomático”, declarou.

“Já a destruição do Hezbollah, mesmo com os recentes sucessos, não é clara se será diferente de 2006, especialmente considerando que o exército luta há um ano na Faixa de Gaza e permanece tanto lá quanto na Cisjordânia”, continuou.

Até o momento, Israel e o Hezbollah parecem estar firmes em suas posições políticas, dificultando resoluções. Enquanto o governo israelense afirma que quer destruir o grupo por causa dos ataques em apoio ao Hamas, a milícia condiciona o fim dos ataques a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, um acordo que parece cada vez mais distante. “Enquanto as duas partes não estiverem dispostas a negociar os termos, não tem como haver uma solução”, concluiu Karina Calderón.