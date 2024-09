Embora as operações mortais tenham sido impressionantes, nenhum dos elementos usados para realizá-las foi particularmente novo. As táticas empregadas por Israel, que não confirmou nem negou qualquer papel, para sequestrar uma cadeia de suprimentos internacional e embutir explosivos plásticos em dispositivos do Hezbollah têm sido usadas há anos. O que é novo é o fato de Israel tê-las utilizado de forma tão devastadora e extravagantemente pública, o que deixa bem claro como será o futuro da competição entre as grandes potências - em tempos de paz, em tempos de guerra e na zona cinzenta em constante expansão entre eles.

Os alvos não serão apenas os terroristas. Nossos computadores estão vulneráveis e, cada vez mais, nossos carros, nossas geladeiras, nossos termostatos domésticos e muitas outras coisas úteis em nossas órbitas também estão. Os alvos estão em toda parte.