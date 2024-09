Ataque israelense em escola deixa pelo menos 11 mortos no norte de Gaza

As forças israelenses atacaram escolas repetidamente , afirmando que combatentes do Hamas as usam como “centros de comando” para planejar ataques. Os militares dizem que usam armas de precisão para evitar baixas civis.

Os ataques trouxeram um alto número de mortos até então. Dezenas de milhares de palestinos estão vivendo amontoados em escolas por toda Gaza depois de fugirem de suas casas diante dos bombardeios e ofensivas israelenses. Mais de 1,9 milhão dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados no conflito de quase um ano, de acordo com as Nações Unidas. /AP