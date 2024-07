Atentado contra Trump acontece em momento tumultuado da história americana

A divisão de segurança nacional do Departamento de Justiça planeja abrir uma investigação sobre a tentativa de atirar em Trump, uma indicação de que o departamento considera o tiroteio não como um ato isolado de violência, mas como uma tentativa de assassinato com implicações de segurança nacional.

Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto, disse que o atirador suspeito estava em uma “posição elevada” fora do perímetro de segurança, o que significa que ele não foi revistado por magnetômetros como os que compareceram ao evento. O atirador disparou “vários tiros em direção ao palco”, disse Guglielmi. A análise de vídeo e áudio indicou que o atirador estava aproximadamente 120 metros ao norte do palco e foram disparados oito tiros.

As autoridades policiais recuperaram um rifle semiautomático tipo AR-15 de um homem branco morto que acreditam ser o atirador no local, segundo dois oficiais da lei. Em uma coletiva de imprensa à noite, as autoridades se recusaram a discutir uma possível motivação, aguardando mais investigações.