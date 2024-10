Avião da FAB chega em Beirute para repatriar brasileiros que estão no Líbano

A aeronave brasileira que fará a repatriação de brasileiros que estão no Líbano chegou em segurança em Beirute às 11h22 deste sábado, 5 (17h22 no horário local). O avião, que pertence à Força Aérea Brasileira (FAB), havia decolado às 7h (no horário de Brasília) de Portugal, Lisboa, onde aguardava autorização para o deslocamento rumo à capital libanesa, em meio à escalada do conflito envolvendo Israel e o grupo Hezbollah, sediado no Líbano. Por volta das 12h45, todos já haviam embarcado e a decolagem deve ocorrer em breve.

Segundo o governo federal, 229 pessoas, incluindo 10 crianças de colo, voltam ao País neste que é o primeiro voo da operação chamada Raízes do Cedro. Há 20 mil brasileiros no Líbano, e cerca de 3 mil manifestaram interesse na repatriação. O comandante da FAB, tentente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno afirmou nesta semana que o Brasil pretende de resgatar 500 pessoas por semana - caso as condições de segurança permitam, um novo voo deve ocorrer já na semana que vem.

Os profissionais que fazem o resgate embarcaram na aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, que fará uma parada técnica em Lisboa. A aterrissagem no Brasil está prevista para domingo, 6, na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP). Em princípio, o avião brasileiro deveria estar em solo árabe na sexta-feira, 4. Mas o voo precisou ser adiado por falta de segurança, de acordo com o governo federal. Na última quinta-feira, 3, vários bombardeios foram registrados perto do aeroporto de Beirute, e algumas companhias aéreas, como a Emirates, a maior do Oriente Médio, suspenderam seus voos.

229 pessoas, incluindo 10 crianças de colo, voltam ao Brasil no primeiro voo da operação chamada Raízes do Cedro. Na foto, brasileiros antes de embarcar. No centro da foto, diplomata Tarcísio Costa. Foto: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

A operação de repatriação irá priorizar brasileiros que não vivem no Líbano e, nos voos seguintes, brasileiros residentes. Nestes dois grupos, segundo o governo federal, a organização dos grupos levará em conta grupos prioritários, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com deficiência ou doentes.

A tripulação do avião conta com uma equipe de assistência multidisciplinar, como médicos e enfermeiros. Diante da situação de urgência, o Ministério da Agricultura e Pecuária manteve a flexibilização de regras para entrada de cães e gatos acompanhando cidadãos repatriados e refugiados.

Foto tirada do aeroporto de Beirute mostra avião da FAB logo após pousar às 11h22 deste sábado (horário de Brasília). Foto: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Operação semelhante à de Gaza

Essa é a segunda operação de repatriação de brasileiros no Oriente Médio que o Brasil faz em menos de um ano. No ano passado, após o início da guerra em Gaza, quase 1,6 mil brasileiros e mais de 50 pets foram resgatados de Israel, Faixa de Gaza e da Cisjordânia, na operação Voltando em Paz. Segundo o tenente-coronel aviador Marcos Fassarella Olivieri, o voo do Líbano é semelhante aos da operação anterior.

Foto divulgada pelo governo federal mostra tripulação do avião de repatriação, que conta com uma equipe de assistência multidisciplinar, como médicos e enfermeiros. Foto: Secretaria de Audiovisual/Presidência da República

O avião utilizado neste primeiro voo, o KC-30, foi utilizado várias vezes nos voos de resgate de brasileiros em outubro de 2023. A aeronave tem capacidade de 240 lugares e autonomia para até 14.500 quilômetros.

A repatriação de brasileiros no Líbano foi divulgada pelo Itamaraty no dia 30 de setembro. A decisão ocorreu depois que as tensões entre Israel e o Hezbollah se intensificaram no último mês, com bombardeios diários sendo registrados no Líbano.