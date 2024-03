Piloto e copiloto pegam no sono durante meia hora em voo na Indonésia e avião desvia de rota

No dia 25 de janeiro, um piloto e um copiloto adormeceram simultaneamente por cerca de 28 minutos durante um voo da companhia aérea Batik Air que partiu de Sulawesi, no norte do país, para a capital Jacarta, segundo um relatório preliminar do Comitê Nacional de Segurança no Transporte (KNKT).

O relatório, divulgado no final de fevereiro e conhecido pela AFP nesta sexta-feira, 8, destacou que um dos pilotos não havia descansado adequadamente na noite anterior ao voo.