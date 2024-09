Uma baleia beluga branca chamada Hvaldimir, avistada pela primeira vez na Noruega, não muito longe das águas russas, foi encontrada morta no último sábado, 31. Famosa por ter sido vista com um arnês, equipamento parecido com um cinto que dá suporte, entre outras coisas, para câmeras, suspeitava-se que a baleia poderia ser uma espiã da Rússia.

A emissora pública norueguesa NRK relatou que a carcaça da baleia foi encontrado flutuando na Baía de Risavika, no sul da Noruega, por um pai e um filho que estavam pescando. O nome da beluga, "Hvaldimir", era uma combinação da palavra norueguesa para baleia — hval — e o primeiro nome do presidente russo Vladimir Putin. A baleia foi retirada da água com um guindaste e levad para um porto próximo, para ser examinada por especialistas. "Infelizmente, encontramos Hvaldimir flutuando no mar. Ele faleceu, mas não está imediatamente claro qual é a causa da morte", disse o biólogo marinho Sebastian Strand à NRK, acrescentando que nenhum ferimento externo grave era visível no animal.

Strand, que monitorou as aventuras de Hvaldimir nos últimos três anos em nome da organização sem fins lucrativos Marine Mind, baseada na Noruega, disse que foi profundamente afetado pela morte súbita da baleia. “É absolutamente horrível”. Ele afirmou que a beluga estava aparentemente em boa condição até a última sexta-feira, 30. “Então, temos apenas que descobrir o que pode ter acontecido aqui”, disse.

Em foto de abril de 2019, Hvaldimir é alimentado. Foto: Jorgen Ree Wiig/Norwegian Directorate of Fisheries via AP

‘Baleia espiã'

A baleia de 4,2 metros de comprimento e 1.225 quilos foi avistada pela primeira vez por pescadores perto da ilha de Ingøya, não muito longe da cidade ártica de Hammerfest, em abril de 2019, usando um arnês e o que parecia ser um suporte para uma pequena câmera e uma fivela marcada com o texto “Equipamento São Petersburgo”. Isso desencadeou alegações de que a beluga era “uma baleia espiã”.

Especialistas disseram que a marinha russa é conhecida por ter treinado baleias para fins militares. No decorrer dos anos, Hvaldimir foi visto em várias cidades costeiras norueguesas e rapidamente ficou claro que ela era muito mansa e gostava de brincar com as pessoas, disse a NRK.

A ONG Marine Mind informou em seu site que a baleia era muito interessada em pessoas e respondia a sinais manuais. “Com base nessas observações, parecia que Hvaldimir chegou à Noruega atravessando as águas russas, onde se presume que ele foi mantido em cativeiro”, disse. A mídia norueguesa especulou se Hvaldimir poderia ter sido usado como “uma baleia terapêutica” de algum tipo na Rússia. / AP

