Barack Obama elogia desistência de Biden após pressionar por mudança na chapa

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama elogiou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de desistir da disputa à reeleição pelo Partido Democrata contra Donald Trump.

Em nota publica no X (antigo Twitter), Obama disse que “Joe Biden tem sido um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos, além de um querido amigo e parceiro para mim. Hoje, fomos lembrados, mais uma vez, que ele é um patriota da mais alta ordem”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, participam de um evento de arrecadação de campanha no Teatro Peacock em Los Angeles, em 15 de junho de 2024 Foto: Mandel Ngan/AFP

No fim de semana, fontes ligadas a Biden disseram ao The New York Times que ele estaria furioso e ressentido com o que ele vê como uma campanha orquestrada para tirá-lo da corrida presidencial e amargo com alguns daqueles que ele já considerou próximos, incluindo seu ex-companheiro de chapa Barack Obama. Segundo o relato, Biden estaria particulamente irritado com Obama, a quem considera um titereiro manipulando marionetes nos bastidores para que se retirasse.

Na carta, Obama não declarou apoio nem à vice-presidente Kamala Harris, a quem Biden apoiou e defende que seja a candidata do partido, nem a nenhum outro dos cotados. Leia abaixo, na íntegra a carta de Obama:

“Joe Biden tem sido um dos presidentes mais importantes da América, além de um querido amigo e parceiro. Hoje, fomos lembrados, mais uma vez, que ele é um patriota da mais alta ordem.

Dezesseis anos atrás, quando comecei minha busca por um vice-presidente, eu sabia sobre a notável carreira de Joe no serviço público. Mas o que passei a admirar ainda mais foi o seu caráter — sua profunda empatia e resiliência conquistada com esforço; sua decência fundamental e crença de que todos são importantes.

Desde que assumiu o cargo, o Presidente Biden demonstrou esse caráter repetidas vezes. Ele ajudou a acabar com a pandemia, criou milhões de empregos, reduziu o custo dos medicamentos, aprovou a primeira grande lei de segurança de armas em 30 anos, fez o maior investimento para enfrentar as mudanças climáticas na história e lutou para garantir os direitos dos trabalhadores de se organizarem por salários e benefícios justos. Internacionalmente, ele restaurou a posição da América no mundo, revitalizou a OTAN e mobilizou o mundo para se opor à agressão russa na Ucrânia.

Mais do que isso, o Presidente Biden nos afastou dos quatro anos de caos, falsidade e divisão que caracterizaram a administração de Donald Trump. Por meio de suas políticas e seu exemplo, Joe nos lembrou de quem somos no nosso melhor — um país comprometido com valores tradicionais como confiança e honestidade, gentileza e trabalho árduo; um país que acredita na democracia, estado de direito e responsabilidade; um país que insiste que todos, não importa quem sejam, têm voz e merecem uma chance de uma vida melhor.

Este histórico excepcional deu ao Presidente Biden todo o direito de concorrer à reeleição e terminar o trabalho que começou. Joe entende melhor do que ninguém o que está em jogo nesta eleição — tudo pelo que ele lutou durante sua vida, e tudo o que o Partido Democrata representa, estará em risco se permitirmos que Donald Trump volte à Casa Branca e dermos aos Republicanos o controle do Congresso.

Também sei que Joe nunca recuou de uma luta. Para ele olhar para o cenário político e decidir que deve passar a tocha a um novo indicado é certamente uma das decisões mais difíceis de sua vida. Mas sei que ele não tomaria essa decisão a menos que acreditasse ser a melhor para a América. É um testemunho do amor de Joe Biden pelo país — e um exemplo histórico de um verdadeiro servidor público mais uma vez colocando os interesses do povo americano à frente dos seus próprios, que as futuras gerações de líderes farão bem em seguir.