Um Airbus Beluga XL, que leva esse nome devido ao seu formato, que lembra uma baleia beluga, fez um pouso de emergência no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, na última terça-feira, 10. As informações são do site especializado em aviação AirLive.

PUBLICIDADE Segundo a publicação, ninguém se feriu. Informações do Flightradar24, que monitora voos ao redor do mundo, indica que a aeronave decolou de Saint-Nazaire, na França, às 13h30 do horário local, e tinha como destino a cidade alemã de Hamburgo. As localidades tanto de partida quanto de destino possuem fábricas da Airbus, segundo a AirLive, e o Beluga estaria transportando peças de uma unidade para outra. Entretanto, quando atingiu a altura de 34 mil pés (equivalente a 10 km), a tripulação declarou emergência e o voo foi desviado para o aeroporto Schiphol.

Ainda não está claro o que teria ocorrido com a aeronave - sites especializados em monitorar voos indicam até o momento que o Airbus permanece em solo.

Imagem de arquivo mostra o gigante beluga da Airbus, que possui capacidade interna suficiente para transportar fuselagem inteira de outras aeronaves. Foto: Divulgação

O Beluga XL que fez um pouso de emergência é um dos seis que a Airbus possui. Eles são evoluções do Beluga ST, que, por sua vez, foi adaptado a partir do modelo A330-200F. Todos foram construídos a partir de 2014 pela empresa em sua fábrica em Toulouse, na França.

A fabricante informa que esses modelos são destinados a transportar componentes e peças de aviões da empresa para as suas fábricas na Europa. Em geral, cada aeronave voa apenas 70 minutos e serve para carregamentos das fábricas da Airbus instaladas na França, Alemanha, Espanha e Reino Unido. Ele é usado, entre outras coisas, para levar a fuselagem do modelo A350, um avião que tem capacidade para 366 passageiros.

O desenvolvimento da aeronave demandou 1.000 pessoas, entre engenheiros e fornecedores. Cada um dos Beluga XL possui capacidade de carga útil de 51 toneladas, 4 toneladas a mais do que o seu antecessor, o Beluga ST, além de alcance de 4 mil quilômetros. O gigante da Airbus tem o comprimento de duas baleias azuis e a altura de um prédio de escritórios de três andares. Seu porão é grande o suficiente para comportar sete elefantes.