Biden chama Putin de ‘FDP louco’ e mira Trump durante evento de campanha para eleição 2024

SAN FRANCISCO - Durante um evento de arrecadação de fundos para sua campanha de reeleição na noite desta quarta-feira, 21, o presidente Joe Biden chamou o presidente russo Vladimir Putin de “FDP louco” e criticou os comentários do ex-presidente Donald Trump comparando-se ao líder da oposição russa que morreu na semana passada em uma prisão no Ártico.

Biden estava falando sobre mudanças climáticas quando disse: “Temos um FDP louco como Putin e outros, e sempre temos que nos preocupar com conflitos nucleares, mas a ameaça existencial à humanidade é o clima”. Em inglês, o termo usado foi “SOB”, que significa “son of a bitch”, no Brasil pode ser traduzido para “filho da puta”.

O presidente Joe Biden acompanha a deputada Nancy Pelosi, D-Calif., do helicóptero presidencial para participar de um evento de arrecadação de fundos, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, em São Francisco. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

PUBLICIDADE Falando a doadores em uma casa particular em São Francisco na quarta-feira, como parte de uma turnê de três dias na Califórnia para arrecadar dinheiro para sua campanha de reeleição em 2024, Biden também disse que ficou surpreso com os comentários recentes feitos por seu provável adversário republicano. Trump comparou a morte suspeita na prisão do líder oposicionista russo Alexei Navalny aos seus próprios problemas legais nos EUA. Trump foi multado em US$ 350 milhões depois que um juiz de Nova York concluiu que ele mentiu durante anos sobre sua riqueza nas declarações financeiras de suas empresas. Trump disse que a decisão era uma forma de “comunismo ou fascismo”.

“Algumas das coisas que esse sujeito tem dito, como se comparar a Navalny e dizer que - porque nosso país se tornou um país comunista, ele foi perseguido, assim como Navalny foi perseguido. Não sei de onde diabos vem isso”, disse Biden.

“Quero dizer, se eu estivesse aqui há 10, 15 anos e dissesse algo assim, todos vocês achariam que eu deveria ser internado”, disse ele. “Isso me surpreende.”

“Estou aqui há muito tempo e nunca vi uma multidão como essa multidão republicana MAGA”, acrescentou Biden, referindo-se ao slogan “Make America Great Again” de Trump. “Eles parecem ter muito pouca bússola moral sobre o que é importante para as pessoas.”

Publicidade

Durante um evento de arrecadação de fundos para a campanha em Beverly Hills na noite de terça-feira, Biden destacou seus esforços para ajudar os americanos de classe média e alertou que uma vitória de Trump em novembro poderia levar a uma proibição do aborto em todo o país, mais esforços republicanos para desfazer o programa de seguro-saúde iniciado durante o governo do presidente Barack Obama e mais políticas que ajudariam desproporcionalmente os ricos./AP