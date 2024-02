Biden considera impor novas sanções à Rússia após morte do opositor Alexei Navalni na prisão

“Já existem sanções, mas estamos considerando sanções adicionais, sim”, disse Biden a jornalistas nesta segunda-feira. Anteriormente, o líder americano já havia responsabilizado o presidente russo Vladimir Putin pela morte do dissidente em circunstâncias desconhecidas aos 47 anos. “Putin é o responsável. O que aconteceu com Navalni é mais uma prova da brutalidade de Putin”, disse em pronunciamento.

Biden e aliados do Ocidente já impuseram sanções sem precedentes no esforço para deter a agressão da Rússia contra a Ucrânia. Moscou, no entanto, tem conseguido driblar os embargos. E há dúvidas sobre o futuro do compromisso de Washington com Kiev.