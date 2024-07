Biden insiste que teve ‘uma noite ruim’ e diz ser o mais qualificado para concorrer contra Trump

Cresce pressão interna

No entanto, os esforços de Biden para corrigir seu desempenho ainda não foram suficientes para acalmar as frustrações internas do partido. O senador Mark Warner, de Virgínia, entrou em contato com outros senadores ao longo desta semana para discutir se deveriam pedir a Biden para sair da disputa, de acordo com três pessoas próximas ao assunto que falaram ao Washington Post sob condição de anonimato.

Os movimentos de Warner chamam a atenção, visto que ele é presidente do Comitê de Inteligência do Senado e tem uma reputação como um legislador que apoia Biden. Uma das fontes disse que há democratas do Senado suficientes preocupados com a capacidade de Biden de concorrer à reeleição para tomar algum tipo de atitude, embora ainda não houvesse consenso sobre qual seria esse plano.

Em paralelo, pelo menos quatro democratas do Congresso pediram que Biden abandonasse a corrida, com o deputado Seth Moulton de Massachusetts se juntando ao deputado do Texas Lloyd Doggett e ao deputado do Arizona Raúl Grijalva. Mais tarde, Mike Quigley fez o apelo a Biden, segundo a Reuters. Embora não tenha ido tão longe, a governadora de Massachusetts, Maura Healey, disse em uma declaração cuidadosamente redigida nesta sexta-feira que Biden agora tem uma decisão a tomar sobre “o melhor caminho a seguir”

Depois que Stephanopoulos perguntou a Biden, na entrevista da ABC, se ele estava ciente dos pedidos para que ele se afastasse, Biden disse que tinha ouvido apenas “da imprensa”./Associated Press e The New York Times.