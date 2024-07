Herdeira de US$ 14 bilhões do Walmart se junta a líderes empresariais para pedir que Biden desista

Uma coalizão de importantes líderes empresariais está levando sua campanha para que o presidente Joe Biden desista de sua candidatura à reeleição um passo adiante, escrevendo uma carta para ele assinada por bilionários e altos executivos.

Christy Walton (Walmart), Michael Novogratz (Galaxy Digital) e Paul Tagliabue (ex-dirigente da NFL) estão entre os 168 signatários da carta do Leadership Now Project, cuja cópia foi vista pela Bloomberg. A carta afirma que "nada menos que a democracia americana está em jogo em novembro deste ano" e segue uma declaração que dizia que o grupo de líderes empresariais "ouviu muitas pessoas que compartilham nossas profundas preocupações sobre o curso atual, mas temem se manifestar". Os signatários da carta elogiam Biden, 81 anos, por "resgatar nossa democracia das ameaças mais profundas que ela já conheceu desde a Guerra Civil". Mas, "para garantir que esse legado seja consolidado, pedimos que você passe a tocha da liderança para a próxima geração de líderes democratas, encerrando sua candidatura à reeleição".

Presidente americano Joe Biden está sendo pressionado a desistir das eleições em novembro Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

O fato de líderes de empresas, governos e filantropia estarem dispostos a associar seus nomes a uma campanha de pressão para que um presidente em exercício desista da disputa de 2024 reflete a crise que envolve o Partido Democrata após o desempenho de Biden no debate da semana passada, que foi considerado desastroso. Nos dias seguintes, as pesquisas mostraram o ex-presidente Donald Trump ampliando sua liderança e os eleitores expressando maior preocupação com a idade de Biden.

Walton, 75 anos, tem uma fortuna de cerca de US$ 14 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. A filantropa é viúva de John T. Walton, o segundo filho do fundador do Walmart Inc., Sam Walton. Novogratz, 59 anos, é o bilionário fundador da Galaxy Digital e apoiou o deputado Dean Phillips nas primárias contra Biden. Tagliabue, 83 anos, é o ex-comissário da Liga Nacional de Futebol Americano.

Novogratz e Tagliabue não responderam ao pedido de entrevista. Walton não foi encontrada.

Ainda assim, não está claro o quanto os doadores democratas terão influência sobre a decisão de Biden. Relatórios indicam que ele está se apoiando em um pequeno grupo de conselheiros de confiança, incluindo sua esposa Jill e seu filho Hunter.

O New York Times noticiou na quarta-feira, 3, que ele disse a aliados importantes que não pode se dar ao luxo de cometer muitos outros erros se quiser continuar na disputa. A Casa Branca chamou a notícia de “absolutamente falsa”.

Os líderes empresariais, por sua vez, apelaram para o lado patriótico de Biden por ocasião do Dia da Independência do país, invocando o primeiro presidente dos EUA.

“Neste momento importante para nossa nação, é hora de consolidar seu legado passando a tocha - assim como George Washington fez”, escreveu o grupo. “Respeitosamente, pedimos que você desista de ser candidato à reeleição pelo bem de nossa democracia e do futuro de nossa nação.”