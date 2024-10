Biden diz que não sabe se as eleições americanas serão pacíficas

As eleições de 5 de novembro entre a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente Trump prometem ser acirradas e mantêm os americanos em suspense. Os centros eleitorais dos condados mais disputados se transformaram em fortalezas, protegidos por cercas de ferro forjado e detectores de metais.

A certificação dos resultados das eleições presidenciais no Capitólio, palco do ataque de simpatizantes de Trump em 6 de janeiro de 2021, ocorrerá em meio a medidas de segurança rigorosas. Se o resultado for tão apertado como se espera, o nome do vencedor pode demorar dias, e não horas, para ser conhecido.