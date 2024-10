Bombardeio israelense em hospital de Gaza mata quatro e deixa dezenas com queimaduras graves

Um ataque aéreo de Israel em um pátio de hospital na Faixa de Gaza, na madrugada desta segunda-feira, 14, matou pelo menos quatro pessoas e provocou chamas que se espalharam por um acampamento lotado de pessoas deslocadas pela guerra, deixando mais de duas dezenas de pessoas com queimaduras graves, de acordo com médicos palestinos.

PUBLICIDADE O exército israelense afirmou que tinha como alvo militantes do grupo terrorista Hamas escondidos entre civis, sem dar mais informações. Nos últimos meses, Israel atingiu repetidamente abrigos lotados e campos de tendas, alegando que combatentes do Hamas estavam usando esses locais como bases para ataques. O Hospital Mártires de Al-Aqsa, na cidade central de Deir al-Balah, já enfrentava dificuldades para tratar um grande número de feridos de um ataque anterior a uma escola transformada em abrigo nas proximidades, que matou pelo menos 20 pessoas, quando o bombardeio desta madrugada atingiu e o fogo envolveu muitas das tendas.

Homem tenta apagar incêndio nas tendas do Hospital dos Mártires Al-Aqsa em Deir al-Balah, Gaza Foto: Abdel Kareem Hana/AP

Imagens da Associated Press mostraram crianças entre os feridos. Um homem chorava enquanto carregava uma criança pequena com a cabeça enfaixada nos braços. Outra criança pequena, com uma perna enfaixada, recebeu uma transfusão de sangue no chão do hospital lotado.

Registros do hospital mostraram que quatro pessoas morreram e 40 ficaram feridas. Vinte e cinco pessoas foram transferidas para o Hospital Nasser, no sul de Gaza, após sofrerem queimaduras graves, segundo o Hospital Mártires de Al-Aqsa.

Israel continua realizando ataques quase diários em toda a Faixa de Gaza, mais de um ano após o início da guerra, e tem empreendido uma grande ofensiva terrestre no norte, onde afirma que militantes se reagruparam.

A guerra começou quando o Hamas atacou o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, enquanto militantes palestinos sequestraram cerca de 250 reféns. Aproximadamente 100 ainda estão detidos em Gaza, sendo que um terço deles se acredita estar morto.

Publicidade

A ofensiva retaliatória de Israel matou mais de 42.000 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não informa quantos eram combatentes, mas afirma que mulheres e crianças representam mais da metade das fatalidades. Cerca de 90% da população de Gaza, de 2,3 milhões de pessoas, foi deslocada pela guerra, muitas vezes várias vezes, e grandes áreas do território costeiro foram completamente destruídas.

Israel ordenou que toda a população restante do terço norte de Gaza, estimada em cerca de 400.000 pessoas, evacuasse para o sul e não permitiu a entrada de alimentos no norte desde o início do mês. Centenas de milhares de pessoas do norte atenderam às ordens de evacuação israelenses no início da guerra e não puderam retornar.

Isso levantou temores entre os palestinos de que Israel pretende implementar um plano elaborado por ex-generais, no qual ordenaria que todos os civis saíssem do norte de Gaza e rotularia qualquer pessoa que permanecesse como combatente — uma estratégia de rendição ou fome, que grupos de direitos humanos afirmam que violaria o direito internacional. O plano foi apresentado ao governo israelense, mas não está claro se foi adotado.

Sem perspectiva de fim para a guerra em Gaza, Israel também está travando uma guerra aérea e terrestre no sul do Líbano contra a milícia xiita radical libanesa Hezbollah, aliado do Hamas, que tem disparado foguetes contra o norte de Israel há mais de um ano. Israel também ameaçou atacar o Irã em retaliação a um ataque de míssil balístico, levantando a possibilidade de uma guerra total em toda a região.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.