Bombardeio mata 21 pessoas em cidade russa de Belgorod após os ataques aéreos de Moscou na Ucrânia

Um bombardeio no centro da cidade fronteiriça russa de Belgorod neste sábado matou 21 pessoas, incluindo três crianças, informaram as autoridades locais.

Outras 110 pessoas ficaram feridas no ataque, disse o governador regional Vyacheslav Gladkov, tornando-o um dos ataques mais mortais em solo russo desde o início da invasão da Ucrânia por Moscou, há 22 meses.

Nesta foto tirada de um vídeo divulgado pelo canal de telegramas do Ministério de Emergências da Rússia no sábado, 30, um prédio danificado após um bombardeio é visto em Belgorod, na Rússia. Foto: Russia Emergency Situations Ministry telegram channel via AP

As autoridades russas acusaram Kiev de realizar o ataque, que ocorreu no dia seguinte a um bombardeio aéreo de 18 horas em toda a Ucrânia, que matou pelo menos 41 civis.

O Ministério da Defesa da Rússia disse em um comunicado que a Ucrânia havia atingido Belgorod - um centro regional com cerca de 330 mil habitantes a cerca 40 km ao norte da fronteira ucraniana - com dois mísseis e vários foguetes, acrescentando que o ataque foi “indiscriminado”.

O órgão disse que a maioria dos foguetes foi abatida, mas que alguns destroços caíram na cidade. A munição usada foi identificada como foguetes Vampire de fabricação tcheca e mísseis Olkha equipados com ogivas de munição de fragmentação. O governo ucraniano não comentou oficialmente sobre o ataque a Belgorod, e as alegações russas não puderam ser verificadas de forma independente.

O ataque pareceu ser a resposta da Ucrânia a um ataque aéreo russo maciço e mortal contra seu território um dia antes, e outro sinal da determinação de Kiev de levar a guerra até a porta de Moscou. Em seu discurso durante a noite de sexta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, disse que seu país continuaria a “trabalhar para empurrar a guerra de volta” para “onde ela veio - para a Rússia”.

Imagens de Belgorod nas mídias sociais mostraram carros em chamas e nuvens de fumaça preta subindo entre os prédios danificados enquanto as sirenes de ataque aéreo soavam. Um dos ataques ocorreu próximo a uma pista de patinação no gelo no coração da cidade, que fica a 40 quilômetros ao norte da fronteira ucraniana e a 670 quilômetros ao sul de Moscou. Embora ataques anteriores tenham atingido a cidade, eles raramente ocorreram à luz do dia e causaram menos mortes.

Nesta foto tirada de um vídeo divulgado pelo canal de telegramas do Ministério de Emergências da Rússia no sábado, 30, bombeiros extinguem carros em chamas após bombardeios em Belgorod, Rússia. Foto: Russia Emergency Situations Ministry telegram channel via AP

O ataque de sábado a Belgorod foi rapidamente seguido pelo que as autoridades ucranianas disseram ser vários ataques russos contra a cidade ucraniana de Kharkiv, a cerca de 64 km de Belgorod, em aparente retaliação transfronteiriça.

Os ataques consecutivos enfatizaram como Moscou e Kiev continuam dispostos a intensificar uma guerra que provavelmente completará dois anos em fevereiro, apesar dos problemas da Ucrânia em garantir o financiamento ocidental, do aumento da sensação de cansaço da guerra na Rússia e das enormes baixas em ambos os lados.

“Sempre haverá uma resposta para todos os crimes”, escreveu Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente ucraniano, nas mídias sociais no sábado, enquanto o Ministério da Defesa da Rússia disse que o ataque contra Belgorod “não ficaria impune”.

Embora os detalhes do ataque de sábado à Rússia não tenham ficado imediatamente claros, o número de mortos por si só já o tornou digno de nota. Muitos russos mantiveram um senso de relativa normalidade apesar da guerra, mas a violência em Belgorod - que foi abalada por explosões repetidas vezes nos últimos dois anos - abalou essa estabilidade.

Para muitos ucranianos, os ataques trazem para a Rússia o tipo de sofrimento que eles têm suportado quase que diariamente por quase dois anos; para muitos russos pró-guerra, eles são a prova de que Moscou deve usar táticas ainda mais agressivas na Ucrânia.

O Ministério de Situações de Emergência da Rússia publicou um vídeo das consequências do bombardeio que mostrava carros em chamas, pessoas feridas sendo carregadas para abrigos e vidros quebrados nos prédios da cidade. E a televisão estatal russa transmitiu vídeos postados por moradores de Belgorod que mostravam nuvens de fumaça sobre a cidade, vidros quebrados perto de edifícios residenciais e pessoas deitadas nas calçadas - em um eco impressionante das cenas que se desenrolaram no dia anterior em cidades ucranianas como Kiev, Lviv e Dnipro.

Os socorristas examinam os danos fora de uma área residencial após um ataque aéreo russo em Kharkiv, Ucrânia, no sábado, 30 de dezembro de 2023. Foto: Laura Boushnak/The New York Times

Vyacheslav Gladkov, o governador da região de Belgorod, disse que três crianças estavam entre os mortos no sábado e uma área residencial no centro da cidade havia sido atingida.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU seria convocada para discutir o ataque. Na sexta-feira, o mesmo Conselho se reuniu para tratar do ataque da Rússia contra as cidades ucranianas, com os Estados Unidos, a França e a Grã-Bretanha condenando veementemente o ataque.

A Ucrânia já disse várias vezes que não teme levar a guerra para o território russo e, anteriormente, já havia atacado a região de Belgorod com ataques transfronteiriços e até mesmo com breves ataques terrestres de combatentes russos anti-Kremlin apoiados por Kiev.

Até o momento, esses ataques resultaram em pelo menos 50 mortes na Rússia, segundo as Nações Unidas, bem como na evacuação de alguns milhares de civis e em pequenos confrontos com os militares russos.

O ataque de sábado em Belgorod foi em resposta ao ataque aéreo da Rússia na sexta-feira contra a Ucrânia, disse uma autoridade dos serviços de inteligência da Ucrânia, que falou sob condição de anonimato para discutir o assunto, acrescentando que apenas as instalações militares foram alvo. O ataque à Ucrânia - um dos maiores da guerra - matou pelo menos 39 pessoas, feriu cerca de 160 outras e atingiu a infraestrutura civil e militar.

No sábado, as equipes de resgate ucranianas ainda estavam retirando corpos dos escombros de uma fábrica atingida no centro de Kiev, a capital, conforme as autoridades locais.

E na noite de sábado, segundo as autoridades ucranianas, a Rússia lançou um ataque a Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no que parecia ser a resposta da própria Rússia ao ataque ucraniano.

Os promotores ucranianos da região de Kharkiv disseram que os mísseis russos disparados da região de Belgorod atingiram a cidade do leste ucraniano e que pelo menos 21 pessoas ficaram feridas no ataque. As autoridades locais acrescentaram que os militares russos atingiram o centro da cidade seis vezes e relataram danos a prédios residenciais, lojas e um centro médico.

Vídeos e imagens não verificados compartilhados nas mídias sociais também mostraram que o Kharkiv Palace Hotel, um dos hotéis mais populares da cidade e um local frequente para jornalistas estrangeiros, foi atingido. Fotos das consequências do ataque mostraram a fachada do edifício perfurada por um enorme buraco do tamanho de vários andares.

Um saguão danificado no Kharkiv Palace Hotel, após um ataque aéreo russo em Kharkiv, Ucrânia, no sábado, 30 de dezembro de 2023. Foto: Laura Boushnak/The New York Times

Os ataques aéreos consecutivos na sexta-feira e no sábado ocorrem em um momento em que as tropas ucranianas e russas estão atoladas em terra em combates sangrentos e, em sua maioria, inconclusivos. Moscou fez vários avanços em toda a frente de batalha nas últimas semanas, mas especialistas militares afirmam que seus ganhos são graduais e não devem levar a um avanço em um futuro próximo./AP e NYT