Pelo menos 25 mil pessoas foram retiradas na terça-feira, 23, da região do Parque Nacional de Jasper, na província de Alberta, no Canadá, depois que incêndios florestais se espalharam rapidamente pelo parque. As informações são da ABC News, que afirma que Alberta está enfrentando condições extremas, com mais de 170 incêndios florestais na região.

De acordo com a emissora, milhares de moradores e visitantes foram retirados durante a noite, enquanto o incêndio florestal se espalhava no parque. A retirada afeta 15 mil pessoas que estavam visitando e hospedadas no parque quando a ordem foi emitida. Outras 10 mil pessoas estavam na cidade de mesmo nome, incluindo trabalhadores sazonais.

Centro de recepção no Canadá, para pessoas que foram retiradas da região do Parque Nacional de Jasper em meio aos incêndios florestais. Foto: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP