China inicia manobras militares nos arredores de Taiwan

PEQUIM - A China anunciou nesta quinta-feira, 4, o início de exercícios militares envolvendo Marinha, Força Aérea e outros departamentos em seis áreas ao redor de Taiwan. As manobras foram provocadas pela visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, nesta semana.

A agência de notícias oficial da China Xinhua disse que os exercícios são operações conjuntas com foco em “bloqueios, ataque a alvos marítimos, ataque a alvos terrestres e controle do espaço aéreo”. Taiwan colocou seus militares em alerta e realizou exercícios de defesa civil, enquanto os Estados Unidos têm vários recursos navais na área.

Os exercícios estão programados para terminar no domingo, 7, e incluem ataques com mísseis a alvos nas águas ao norte e ao sul da ilha, uma reminiscência das últimas grandes manobras com as quais Pequim tentou intimidar líderes e eleitores em Taiwan em 1995 e 1996.

Rastros de fumaça de projéteis lançados pelos militares chineses são vistos enquanto turistas observam da ilha de Pingtan, um dos pontos mais próximos da China continental de Taiwan, na província de Fujian, em 4 de agosto de 2022. Foto: Hector RETAMAL/AFP

Na operação desta quinta-feira participaram tropas da Marinha, Aeronáutica, Força de Mísseis, Força de Apoio Estratégico e Força de Apoio Logístico dependentes do Comando Leste. /Agência Estado e AP