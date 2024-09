Como Donald Trump se posiciona em temas como aborto, imigração e economia? Entenda

Por que Kamala Harris tem vantagem no debate com Donald Trump

Ele tem atacado constantemente os veículos elétricos, prometendo anular as propostas de Biden que encorajam a mudança para carros mais limpos.

Trump também se insurge contra os parques eólicos offshore (que utiliza a força dos ventos do mar para gerar energia), prometendo acabar com esta fonte de energia renovável assim que for eleito.

Trump quer uma perfuração ilimitada de petróleo e gás, se comprometendo a “acabar com os atrasos de Biden nas licenças e arrendamentos federais de perfuração” e “eliminar toda a burocracia que deixa os projetos de petróleo e gás natural bloqueados”. Também apelou à construção de mais centrais de carvão e à eliminação de um regulamento de Biden que obrigaria ao encerramento de muitas centrais existentes.

No seu primeiro mandato, Trump aprovou o oleoduto Keystone, que a administração Obama tinha bloqueado, e acelerou o oleoduto Dakota Access. Mais tarde, um juiz federal decidiu que a sua administração não tinha avaliado suficientemente o impacto ambiental do projeto do Dakota. Pouco depois, emitiu uma ordem executiva para expandir a perfuração offshore.