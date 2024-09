Se o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris precisavam de algum lembrete de que Binyamin Netanyahu não é amigo deles, não é amigo dos Estados Unidos e, o mais vergonhoso, não é amigo dos reféns israelenses em Gaza, o assassinato de seis israelenses pelo Hamas enquanto Netanyahu arrastava as negociações deveria deixar isso claro. Netanyahu tem um interesse: sua própria sobrevivência política imediata, mesmo que isso prejudique a sobrevivência de Israel a longo prazo.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, participa de uma coletiva de imprensa em Jerusalém, Israel Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Netanyahu é um dos motivos pelos quais criei uma regra quando faço reportagens sobre o Oriente Médio: em Washington, as autoridades dizem a verdade em particular e mentem em público. No Oriente Médio, as autoridades mentem para você em particular e dizem a verdade em público. Nunca confie no que eles dizem a você em particular - especialmente Netanyahu. Ouça apenas o que eles dizem em público para seu próprio povo em seus próprios idiomas.

Em suas ligações telefônicas, Netanyahu tem sussurrado em inglês para os líderes americanos que está interessado em um cessar-fogo e em um acordo com reféns e que está considerando as ações necessárias para o que chamo de Doutrina Biden. Mas assim que desliga, em hebraico, ele diz coisas para sua base que contradizem expressamente a Doutrina Biden, porque isso ameaça a Doutrina Bibi.

Então, o que é a Doutrina Biden e o que é a Doutrina Bibi, e por que elas são importantes?

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participa de um evento ao lado do presidente Joe Biden, em Pittsburgh Foto: Jacquelyn Martin/AP

O governo Biden construiu um conjunto impressionante de alianças regionais com parceiros que vão desde o Japão, a Coreia do Sul e as Filipinas na região da Ásia-Pacífico até a Índia e o Golfo Pérsico, passando pela Otan na Europa. São coalizões econômicas e de segurança, projetadas para combater a Rússia na Europa, conter a China no Pacífico e isolar o Irã no Oriente Médio.

Infelizmente, porém, uma pedra fundamental para todas essas alianças - destinadas a conectar a Ásia, o Oriente Médio e a Europa - foi a aliança de defesa proposta por Biden com a Arábia Saudita. A chave para que esse acordo fosse aprovado pelo Congresso seria a Arábia Saudita concordar em normalizar as relações com Israel. E a chave para que os sauditas fizessem isso seria Netanyahu concordar em discutir - apenas discutir - a possibilidade de uma solução de dois Estados com os palestinos um dia.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro passado, a equipe de Biden tem tentado sabiamente fundir a Doutrina Biden com um cessar-fogo em Gaza e um acordo com reféns, enfatizando as vantagens significativas tanto para Israel quanto para os Estados Unidos: isso poderia levar a um cessar-fogo permanente em Gaza, trazer o retorno dos reféns e dar ao exausto exército permanente israelense e à força de reserva uma pausa muito necessária, já que um cessar-fogo em Gaza quase certamente obrigaria o Hezbollah a cessar os disparos do Líbano também.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participa de um evento na Casa Branca, em Washington Foto: Saul Loeb/AFP

Se Israel concordasse em iniciar conversações com a Autoridade Palestina sobre uma solução de dois Estados, isso abriria caminho para a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita - um enorme ativo estratégico para Israel - e criaria condições para que os Emirados Árabes Unidos, o Marrocos e o Egito enviassem tropas de manutenção da paz para Gaza em parceria com uma Autoridade Palestina melhorada, para que Israel não precisasse de uma ocupação permanente no local e o Hamas fosse substituído por um governo palestino legítimo e moderado - o pesadelo do Hamas.

PUBLICIDADE De uma só vez, Biden tem dito a Netanyahu, Israel poderia encontrar parceiros árabes sustentáveis para uma saída segura de Gaza e encontrar aliados árabes para a aliança regional necessária para combater a aliança regional do Irã com o Hamas, o Hezbollah, os Houthis e as milícias iraquianas. O argumento de Biden: a segurança de Israel hoje deve ser vista em um contexto muito mais amplo do que apenas quem patrulha a fronteira de Gaza. Mas a Doutrina Biden esbarrou diretamente na Doutrina Bibi, que se concentra em fazer todo o possível para evitar qualquer processo político com os palestinos que possa exigir um compromisso territorial na Cisjordânia que romperia a aliança política de Netanyahu com a extrema direita israelense.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, participa de uma apresentação sobre as operações das Forças de Defesa de Israel (FDI) na Faixa de Gaza Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Para isso, Bibi se certificou durante anos de que os palestinos permanecessem divididos e incapazes de ter uma posição unificada. Ele garantiu que o Hamas continuasse a ser uma entidade governamental viável em Gaza, entre outras coisas, fazendo com que o Catar enviasse ao Hamas mais de US$ 1 bilhão para ajuda humanitária, combustível e salários do governo de 2012 a 2018. Ao mesmo tempo, Netanyahu fez tudo o que podia para desacreditar e humilhar a Autoridade Palestina e seu presidente, Mahmoud Abbas, que reconheceu Israel, abraçou o processo de paz de Oslo e fez parceria com os serviços de segurança de Israel para tentar manter a paz na Cisjordânia por quase três décadas.

A doutrina de sobrevivência de Netanyahu tornou-se ainda mais importante depois que ele foi indiciado em 2019 por acusações de fraude, suborno e quebra de confiança. Agora ele precisa permanecer no poder para não ser preso, caso seja condenado. (Leitores americanos, isso soa familiar?)

Portanto, quando Netanyahu foi reeleito por uma margem muito pequena em 2022, ele estava pronto para se juntar ao pior dos piores na política israelense para formar uma coalizão de governo que o manteria no poder. Estou falando de um grupo de supremacistas judeus radicais que um ex-chefe do Mossad israelense chamou de “racistas horríveis” e “muito piores” do que a Ku Klux Klan.

Esses supremacistas judeus concordaram em deixar Netanyahu ser primeiro-ministro desde que ele mantivesse o controle militar israelense permanente sobre a Cisjordânia e, depois de 7 de outubro, também sobre Gaza. Na verdade, eles disseram a Bibi que se ele concordasse com o acordo entre os EUA, a Arábia Saudita, Israel e a Autoridade Palestina de Biden - ou se concordasse com um cessar-fogo imediato para o retorno dos reféns israelenses e a libertação dos prisioneiros palestinos nas prisões israelenses - eles derrubariam seu governo. Porque essas coisas seriam precursoras da implementação da Doutrina Biden e de um possível compromisso territorial um dia na Cisjordânia.

Em alta Internacional Mandado de prisão contra opositor na Venezuela exige posição mais firme do Brasil, dizem analistas China orienta estudantes a desconfiarem de espiões estrangeiros 'atraentes' Netanyahu entendeu a mensagem. Ele declarou que encerraria a guerra em Gaza depois que Israel alcançasse a “vitória total”, mas nunca definiu exatamente o que isso significaria e quem governaria Gaza depois disso. Ao estabelecer uma meta tão inatingível em Gaza - os militares israelenses ocupam a Cisjordânia há 57 anos e, como demonstram os confrontos diários, não alcançaram a “vitória total” sobre o Hamas - Bibi preparou as coisas para que somente ele possa decidir quando a guerra em Gaza terminará. O que acontecerá quando for adequado às suas necessidades de sobrevivência política. Isso certamente não é hoje. Na segunda-feira, Netanyahu declarou que está pronto para sacrificar qualquer cessar-fogo com o Hamas e a devolução de reféns se isso significar que Israel terá que ceder à exigência do Hamas de que Israel desocupe seus postos militares no Corredor Filadélfia, com 15 quilômetros de extensão, ao longo da fronteira entre Gaza e Egito, há muito tempo usado pelo Hamas para contrabandear armas, mas que os militares israelenses não consideraram importante o suficiente para ocupar nos primeiros sete meses da guerra. Os generais israelenses sempre disseram a Netanyahu que há muitos meios alternativos eficazes para controlar o corredor agora e que manter as tropas israelenses isoladas lá seria difícil e perigoso. E eles poderiam retomá-lo a qualquer momento que precisassem. A permanência no local também já está causando grandes problemas com os egípcios.

Israelenses protestam em Tel-Aviv após a morte de seis reféns na Faixa de Gaza e pedem um cessar-fogo para a libertação dos sequestrados Foto: Avishag Shaar-yashuv/NYT

Não importa: Netanyahu declarou publicamente na segunda-feira que o corredor “é central, ele determina todo o nosso futuro”.

A coisa toda é uma fraude. Como explicou o correspondente militar do Haaretz, Amos Harel, o que realmente está acontecendo é que os aliados de direita de Bibi sonham em reassentar Gaza, enquanto “Netanyahu, sob a cobertura de interesses de segurança, está protegendo principalmente sua posição política. Ele está lutando pela integridade de sua coalizão de governo, que pode ceder se um acordo for aprovado”.

É por isso que o ministro da defesa de Israel, Yoav Gallant - a única pessoa honesta e corajosa no gabinete de Netanyahu - supostamente disse ao primeiro-ministro e seus bajuladores de direita que o voto deles na última quinta-feira para “priorizar o Corredor Filadélfia ao custo das vidas dos reféns é uma vergonha moral”.

Agora, de volta às eleições presidenciais americanas.

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, participa de um evento com sindicatos em Pittsburgh Foto: Jacquelyn Martin/AP

Netanyahu sabe claramente que Kamala está em um beco sem saída. Se ele continuar a guerra em Gaza até a “vitória total”, com mais mortes de civis, ele forçará Kamala a criticá-lo publicamente e perderá os votos dos judeus ou morderá a língua e perderá os votos dos americanos árabes e muçulmanos no importante Estado de Michigan. Como Kamala provavelmente achará difícil fazer qualquer uma das duas coisas, isso fará com que ela pareça fraca tanto para os judeus quanto para os árabes americanos.

Com base em minhas reportagens e em todos os meus anos de observação de Netanyahu, não me surpreenderia se ele de fato intensificasse as hostilidades em Gaza até o dia da eleição para dificultar a vida dos democratas que concorrem ao cargo. (O líder islamofascista assassino do Hamas, Yahya Sinwar, também quer que a guerra continue porque ela está destruindo Israel e isolando os Estados Unidos na região).

Netanyahu pode fazer isso porque, acredito, ele quer a vitória de Trump e quer poder dizer a Trump que o ajudou a vencer. Netanyahu sabe que muitos da nova geração de democratas são hostis a Israel - ou pelo menos ao Israel que ele está criando.

Então, se Trump vencer, eu não ficaria chocado se Bibi declarasse que sua “vitória total” em Gaza foi alcançada, concordasse com algum cessar-fogo para recuperar os reféns ainda vivos, murmurasse algumas palavras sobre a criação de um Estado palestino em um futuro distante para conseguir o acordo de normalização entre a Arábia Saudita e Israel e dissesse a seus parceiros mais loucos de extrema direita para irem embora enquanto ele concorre à reeleição sem eles. Sua provável plataforma: Eu trouxe a vitória total em Gaza e, com Trump, forjei uma abertura histórica entre Israel e a Arábia Saudita.

O ex-presidente americano e candidato republicano a presidência, Donald Trump, irá enfrentar a vice-presidente e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, nas eleições americanas em novembro Foto: AP / AP

Netanyahu vence. Trump vence. Israel perde. Gaza ainda estará em ebulição, é claro. As tropas israelenses ainda a ocuparão. Israel será mais do que nunca um Estado pária, com cada vez mais israelenses talentosos partindo para empregos no exterior, mas Bibi terá outro mandato - e isso é tudo o que conta.

(Se Kamala vencer, Bibi sabe que só precisa estalar os dedos e o lobby pró-Israel em Washington - AIPAC - e os republicanos no Congresso o protegerão de qualquer reação).

Então, um dia no futuro, espero que Bibi organize uma cerimônia para homenagear seu “querido amigo de muitos anos, o presidente Joe Biden”. Será um novo assentamento em Gaza, chamado, em hebraico, Givat Yosef. Em inglês: “Colina do Joe”.