Os acordos bancários podem ser significativos para a Coreia do Norte, que depende de importações para sustentar grande parte de sua economia. Os relacionamentos poderiam facilitar transações não apenas dentro da Rússia, mas também fora do país. A Coreia do Norte poderia aproveitar as conexões de Moscou com alguns países, incluindo Turquia e África do Sul, que ainda mantêm comércio com a Rússia após ser atingida por sanções internacionais devido à guerra na Ucrânia.

Se Moscou está permitindo que a Coreia do Norte use bancos russos ou está liberando ativos congelados, o governo terá “ultrapassado o Rubicão da disposição de lidar com a Coreia do Norte e ser uma pária financeira e comercial”, disse Juan C. Zarate, ex-secretário do Tesouro e especialista em crimes financeiros.