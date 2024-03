A mídia estatal norte-coreana se referiu no sábado, 16, à filha adolescente do líder Kim Jong-un como uma “grande guia”, termo que aponta para um possível status de sucessora à frente do regime, segundo analistas.

Reportagens em inglês e coreano da agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA, falam sobre uma visita de Kim e da sua filha a um complexo agrícola e usam o termo honorífico no plural, dando a entender que se refere a ambos. “Os grandes guias, juntamente com autoridades do Partido, do governo e do exército, visitaram a fazenda”, afirma a versão em inglês do artigo, acompanhada de imagens do líder norte-coreano e da sua filha.

Foto divulgada pela agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA, mostra o líder Kim Jong Un e sua filha Ju Ae em visita à Gangdong Comprehensive Greenhouse, em Pyongyang. Foto: KCNA via KNS/AFP

PUBLICIDADE Os analistas ressaltaram que é a primeira vez que a filha de Kim, nunca nomeada pela mídia de Pyongyang, mas identificada pela inteligência sul-coreana como Ju Ae, é apresentada desta forma. “É a primeira expressão que eleva Kim Ju Ae ao posto” de líder, disse Yang Moo-jin, reitor da Universidade de Estudos Norte-Coreanos de Seul, à AFP.

O termo coreano “hyangdo”, que significa guia, é geralmente reservado para “altos líderes ou sucessores” do regime comunista, afirma Cheong Seong-chang, especialista do Instituto Sejong. “Esse nível de adoração pessoal a Kim Ju Ae aponta fortemente que ela será a sucessora de Kim Jong Un como próxima líder da Coreia do Norte”, disse Cheong.

Kim Jong-un é neto do fundador da Coreia do Norte, Kim Il Sung, e sucedeu seu pai, Kim Jong Il, no comando do país quando ele morreu em 2011. Em caso de sucessão, sua filha Ju Ae seria a quarta da dinastia Kim a liderar o país.

O atual líder se casou com sua Ri Sol Ju em 2009, segundo a agência de espionagem de Seul. Ju Ae foi apresentada pela primeira vez ao mundo pela mídia oficial norte-coreana em 2022, quando acompanhou seu pai em um teste de um míssil balístico intercontinental. Desde então, ela foi vista em muitos dos compromissos oficiais de seu pai, como exercícios militares ou visitas a uma fábrica de armas e a uma granja de aves.

Publicidade

Antes de 2022, a única confirmação de sua existência veio do ex-jogador de basquete da NBA Dennis Rodman, que visitou a Coreia do Norte em 2013 e disse ter conhecido uma filha de Kim, chamada Ju Ae e então um bebê.

Seul disse inicialmente que Kim e sua esposa Ri tiveram seu primeiro filho, um menino, em 2010. Mas, no ano passado, o Ministério da Unificação de Seul disse que o governo era “incapaz de confirmar com total certeza” a existência de um filho menino de Kim Jong-un. / AFP