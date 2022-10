Coreia do Norte lança dois mísseis no Mar do Japão pela 4ª vez em uma semana

SEUL - A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance para o Mar do Japão (chamado de Mar do Leste nas duas Coreias), segundo informou o exército sul-coreano. Esse é o quarto teste desse tipo em apenas uma semana. Os lançamentos ocorreram na área de Sunan, em Pyongyang, entre 06h45 e 07h03 (horário local) deste sábado, 1°.

Os mísseis percorreram cerca de 350 quilômetros e atingiram um pico de 30 quilômetros antes de cair no Mar do Leste, de acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. “A recente série de testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte é uma provocação significativa que mina a paz não apenas na península coreana, mas também na comunidade internacional, e viola claramente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU”, disse o Estado-Maior .

O novo teste ocorre após a visita à Coreia do Sul da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e também em meio às manobras militares antissubmarinas conjuntas realizadas, na sexta-feira, por Seul, Washington e Tóquio para combater o desenvolvimento de armas de Pyongyang.

Segundo as autoridades daquele do Japão, os mísseis caíram fora das águas do espaço econômico exclusivo do país (ZEE) e não há evidências de qualquer dano a embarcações ou navios japoneses como resultado dos lançamentos.

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, cumprimenta o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-Yeol, antes de sua reunião bilateral em Seul. Foto: Leah Millis/AP

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance no Mar do Japão na quinta-feira passada, horas depois de Harris decolar do Sul, após lançamentos semelhantes no dia anterior e mais um no último sábado. Durante sua viagem à Coreia do Sul, Harris visitou a fronteira intercoreana militarizada e se encontrou em Seul com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, a quem sublinhou o compromisso de Washington de implantar recursos estratégicos para defender o Sul com base nas ações do Norte.

A sucessão de testes de armas no Norte, que por enquanto não os comentou, é interpretada como uma resposta à implantação do porta-aviões norte-americano USS ‘Ronald Reagan’ na península. Na véspera, o USS ‘Ronald Reagan’ realizou exercícios conjuntos com as forças navais sul-coreanas e japonesas no Mar do Japão com o objetivo de “detectar, identificar e rastrear submarinos norte-coreanos equipados com tecnologia para lançamento de SLBMs (mísseis balísticos que disparou de um submersível)”.

A última vez que o porta-aviões norte-americano viajou para a península para realizar manobras conjuntas desse tipo foi em setembro de 2017, em plena escalada de tensão após o último teste nuclear norte-coreano até o momento. Com esses exercícios, Seul e Washington procuram enviar uma mensagem de força em um momento em que seus serviços de inteligência assumem que o regime hermético está pronto há meses para executar o que seria a sétima detonação nuclear subterrânea em seu centro de testes de Punggye-ri (nordeste do país). /EFE