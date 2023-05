Coroação do rei Charles III: veja fotos do ensaio geral do evento

Os membros da família real participaram nesta quarta-feira, 3, de um ensaio para a coroação do rei Charles III no sábado, 6. Os preparativos começaram durante a madrugada, no centro de Londres. Centenas de soldados da guarda real marcharam do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster, trajeto do caminho programado para o dia do evento.

O rei Charles III foi visto deixando a Abadia de Westminster durante a tarde (horário local). A rainha consorte Camilla Parker e os príncipes William e Louis também foram vistos no local.

Rei Charles III deixa Abadia de Westminster após o ensaio da sua coroação, em imagem desta quarta-feira, 3 Foto: Stefan Rousseau/PA via AP

Espera-se que a coroação seja mais curta e menos extravagante do que a cerimônia de três horas da rainha Elizabeth II, em 1953, mais alinhado com os planos de Charles para uma monarquia enxuta.

O fim de semana da coroação começa na manhã de sábado com a investidura do rei Charles III e de Camilla. No domingo, 7, com um show que será realizado no Palácio de Buckingham. Na segunda-feira, 8, o público está será convidado a prestar serviço voluntário.

O serviço religioso na Abadia de Westminster, em Londres, começará às 11h, horário de Londres (7h no horário de Brasília), em 6 de maio, um sábado - oito meses após o funeral da rainha Elizabeth II.

Continua após a publicidade

Ensaio da coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla + 8

A coroação em si começará pela manhã com uma procissão de carruagem do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Lá, Charles III prestará juramento antes de ser ungido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, nas mãos, cabeça e peito. Em seguida, receberá os atributos reais: manto, orbe, anel, cetro e coroa de Edward, do século 17, adaptada para a ocasião.

Uma nova procissão, acompanhada por 4 mil soldados em uniforme de gala, levará Charles e Camilla de volta ao palácio. Da varanda do Buckingham, eles saudarão a multidão e assistirão a um desfile aéreo.