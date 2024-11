A Villa Vie Residences, que esteve por detrás do cruzeiro de 3,5 anos para trabalhadores remotos que partiu no início deste ano, anunciou um cruzeiro “Skip Forward” (”Pular Adiante”, em tradução livre) com a duração de quatro anos, que irá atracar em 425 portos de 140 países. Os preços para a vida no mar começam em US$ 40.000 por ano.

Se a ideia de se comprometer com um cruzeiro de quatro anos parece um pouco exagerada, pode optar por uma viagem de um ano “Escape from Reality” (”Fuga da Realidade”), uma viagem de dois anos “Mid-Term Selection” (“Opção Intermediária”) ou um cruzeiro de três anos “Everywhere but Home” (“Qualquer Lugar, Menos em Casa”). Independentemente da duração da viagem, continuará a ser um cidadão americano.