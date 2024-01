Decisão milionária contra Trump volta a chamar a atenção para as finanças do ex-presidente americano

Ele não foi para a cadeia e não perdeu o controle sobre a disputa pela indicação presidencial republicana, mas o veredicto de um júri em um julgamento civil por difamação na semana passada ainda atingiu Donald J. Trump onde mais dói: em sua carteira.

A decisão do júri de conceder US$ 83,3 milhões a E. Jean Carroll veio em um momento inoportuno para o ex-presidente, que poderia em breve enfrentar outra grande penalidade de um caso civil por fraude movido pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Trump e seu negócio familiar estão se preparando para o juiz neste caso impor uma punição nas próximas semanas que poderia chegar a centenas de milhões de dólares. Juntos, os julgamentos podem desferir um golpe duplo punitivo ao ex-presidente, uma ameaça financeira como nenhuma outra que ele experimentou em décadas.

O ex-presidente americano Donald Trump discursa durante um comício no Big League Dreams Sports Park em Las Vegas, Nevada, no sábado, 27 de janeiro de 2024. Foto: Jordan Gale / NYT

Os pagamentos dificilmente levantariam o espectro da falência para um homem que estima seu patrimônio líquido — assunto de muito debate — em bilhões. Eles também não representam risco à sua liberdade, ao contrário de suas quatro acusações criminais. Mas poderiam erodir parte de seu colchão financeiro e forçá-lo a vender diversos ativos, uma revisão dos seus registros financeiros pelo New York Times e entrevistas com pessoas próximas a ele mostram.

Ambas as penalidades também atingirão o cerne da identidade de Trump — e seu ego — e testarão seu método de gerenciar crises legais. Por anos, ele se retratou como um magnata autodidata que pode dobrar o sistema judiciário a seu favor. E à medida que os casos contra ele se acumularam, ele procurou misturar suas diversas dificuldades legais em uma descrição infundada do que ele chama de “caça às bruxas” dirigida por seus oponentes políticos.

“A empresa que é Trump não será derrubada por um monte de casos criminais”, disse Steven M. Cohen, ex-procurador federal e alto funcionário do escritório da procuradora-geral que agora leciona direito empresarial na New York Law School. “A empresa que é Trump será desmantelada por esses casos civis, e em algum momento há um risco de colapso.”

O veredicto para a Carroll, uma escritora difamada pelo Trump, enfureceu o ex-presidente, que o chamou de “absolutamente ridículo!”

Steven Cheung, porta-voz do Trump, não abordou os detalhes de como o Trump financiaria tanto o julgamento de Carroll quanto a potencial penalidade do julgamento por fraude civil.

Ele disse que o Trump construiu um “negócio tremendamente bem-sucedido e sem paralelo” antes de ser eleito.

“Os veredictos injustos serão apelados, e todas as farsas serão derrotadas, assim como o presidente Trump não fez nada de errado”, disse ele.

Em uma postagem nas redes sociais no domingo, o Trump mirou na acusação da procuradora-geral de que ele havia inflado seu patrimônio líquido, escrevendo: “VALHO MUITO MAIS DO QUE OS NÚMEROS MOSTRADOS EM MEUS EXTRATOS FINANCEIROS.”

E. Jean Carroll em Nova York, em 27 de janeiro de 2024. Foto: Sarah Blesener / NYT

Altos custos legais não são uma realidade nova para o infame litigante Trump, mas nunca antes o total foi tão alto. Ele tem usado um comitê de ação política, originalmente financiado com doações levantadas a partir de suas falsas alegações de fraude generalizada nas eleições de 2020, para pagar a maior parte de suas e algumas taxas legais de testemunhas nos casos criminais contra ele. Mas enquanto alguns especialistas em financiamento de campanha acham que ele poderia usá-lo para ajudar a financiar o julgamento de Carroll, ele só poderia cobrir uma fração do valor estabelecido pelo júri. Isso deixa o Trump com a perspectiva de ter que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar a Carroll e o Estado de Nova York.

Pessoas próximas ao Trump, que pediram anonimato para discutir sua situação financeira, insistem que ele tem dinheiro para cobrir os dois pagamentos principais. E em uma deposição no ano passado para o caso da James, o rump declarou que tinha $400 milhões em dinheiro disponível.

O Times — que revisou vários anos de extratos financeiros do Trump e documentos judiciais que lançam luz sobre suas finanças — não conseguiu verificar independentemente essas afirmações. A empresa familiar do Trump é uma empresa de capital fechado que não é obrigada a apresentar relatórios públicos detalhados aos reguladores.

E sua mais recente declaração financeira, que ele é obrigado a apresentar como candidato presidencial, contém faixas em vez de números específicos.

Ainda assim, os registros disponíveis publicamente e entrevistas com pessoas conhecedoras de suas finanças oferecem um instantâneo que sugere que o Trump tem dinheiro mais do que suficiente, ou investimentos nos mercados financeiros que podem ser convertidos em dinheiro, para cobrir os $83,3 milhões que agora deve à Carroll.

A penalidade potencial da procuradora-geral pode ser uma história diferente.

Trump International Hotel em Washington, pouco antes de ser vendido pela família Trump, em 6 de maio de 2022. Foto: Kenny Holston / NYT

A James está buscando $370 milhões. O juiz Arthur F. Engoron pareceu simpático ao caso dela ao longo do julgamento que durou meses.

Se o Trump de repente dever centenas de milhões de dólares, ele pode ter que vender grande parte de sua carteira de investimentos ou outros ativos.

Quando o Trump estava entrando na Casa Branca, Allen H. Weisselberg, seu antigo diretor financeiro, preparou um memorando mostrando que a Organização Trump estava com pouco dinheiro. Ela tinha $60 milhões, o que incluía mais de $26 milhões amarrados em uma parceria que ele não poderia tocar.

Durante grande parte de seu mandato, os demonstrativos financeiros anuais da empresa do Trump enviados aos seus credores mostraram que ele tinha entre $75 milhões e $93 milhões em dinheiro e “equivalentes de caixa”, dependendo do ano. (Esses demonstrativos foram divulgados como parte do caso da James.)

Desde então, a empresa do Trump vendeu alguns ativos outrora valorizados: a licença de operação em seu clube de golfe no Bronx e um arrendamento que controlava em seu hotel em Washington. Seus rendimentos com a venda do hotel sozinho, após pagar uma hipoteca e outros investidores, foram de $131,4 milhões antes do imposto, de acordo com um documento apresentado no caso da James.

Na vida pós-presidencial de Trump, seu negócio, a Organização Trump, também fechou novos negócios com parceiros estrangeiros, incluindo um empreendimento de golfe apoiado pela Arábia Saudita e uma empresa imobiliária com sede na Arábia Saudita, para um complexo habitacional e de golfe a ser construído em Omã.

Não está claro o que sua empresa fez com esse dinheiro — se está em uma conta bancária, foi investido no mercado de ações ou foi usado para financiar os vários negócios de Trump, muitos dos quais perderam dinheiro ao longo dos anos.

Por enquanto, enquanto ele apela ambos os casos, o Trump não precisa pagar imediatamente à Carroll e ao Estado de Nova York.

O ex-presidente americano Donald Trump discursa durante um comício no Big League Dreams Sports Park em Las Vegas, Nevada, no sábado, 27 de janeiro de 2024. Foto: Jordan Gale / NYT

Ele poderia pagar ao sistema judiciário, que reteria o dinheiro enquanto o recurso estivesse pendente. Foi isso que ele fez no ano passado quando um júri ordenou que ele pagasse $5 milhões à Carroll em um caso relacionado.

Alternativamente, o Trump poderia tentar garantir uma fiança de apelação, o que o pouparia de ter que pagar o valor integral antecipadamente. Este método essencialmente garantiria à Carroll e à James que o Trump tem dinheiro para pagar, mas impediria que elas coletassem enquanto seus recursos fossem ouvidos.

Mas garantir tal fiança exigiria que o Trump encontrasse uma empresa disposta a escrever a fiança em um momento em que ele enfrenta um risco legal significativo.

E se ele garantir a fiança, ela provavelmente não será barata. O valor da fiança provavelmente será de 110 por cento do veredicto, então no caso envolvendo a Carroll, cerca de $92 milhões, disseram especialistas jurídicos. O Trump também terá que pagar à empresa de fiança um prêmio substancial e oferecer uma quantidade significativa de garantias, até mais do que ele deve. Ele também deverá juros à Carroll e ao Estado de Nova York.

Especialistas jurídicos disseram que o Trump pode não ser capaz de oferecer suas propriedades como garantia. Em vez disso, disseram os especialistas, a empresa de fiança pode exigir que ele ofereça ativos líquidos, como certificados de depósito ou títulos do Tesouro.

“Isto não é nada fácil”, disse Stuart Levine, advogado empresarial em Baltimore que lida regularmente com vários tipos de fianças para clientes, depois de revisar o formulário de declaração financeira mais recente do Trump.

O patrimônio líquido de Trump sempre foi motivo de orgulho para o ex-presidente, embora também possa ser uma faca de dois gumes.

No último dia do recente julgamento, os advogados da Carroll tentaram convencer o júri de que o Trump deveria enfrentar uma multa punitiva íngreme — afinal, apenas um grande número importaria para um homem tão rico.

“Ele disse que apenas sua marca vale $10 bilhões”, disse a advogada da Carroll, Roberta Kaplan, em suas alegações finais — usando as próprias palavras do Trump, que ele proferiu durante uma deposição no caso da procuradora-geral, contra ele.

“Ele disse que é a marca mais quente do mundo”, continuou a Kaplan. Ela citou o valor estimado de sua propriedade na Flórida, Mar-a-Lago, e seu resort de golfe fora de Miami.

O advogado de Trump, Michael Madaio, objetou, dizendo: “Esses não são ativos pessoais aos quais ela está se referindo”, implicando que eles pertenciam à empresa de Trump. Seu comentário foi preterido.