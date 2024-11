Declaração final, Aliança Contra Fome e mais: veja como foi o primeiro dia da Cúpula do G-20 no Rio

O primeiro dia da Cúpula de Líderes do G-20 no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 18, foi marcado pela recepção de chefes de Estado realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva — que contou com encontros amigáveis, como com Emmanuel Macron, até a recepção mais tensa com Javier Milei — e o lançamento da Aliança Global Contra Fome e a Pobreza, que já chega a 82 duas assinaturas, incluindo a da Argentina, de última hora.

A declaração final do encontro foi aprovada na noite desta segunda, após líderes vencerem a resistência sobre as guerras em Gaza e na Ucrânia.

Veja abaixo a cobertura do Estadão sobre o primeiro dia do G-20.

Líderes do G-20 posam para foto na Cúpula do Rio de Janeiro, sem Biden, para oficializar lançamento da Aliança Contra Fome. Foto: Eric Lee/The New York Times via AP, Pool

Líderes chegam para Cúpula

PUBLICIDADE Durante a manhã, Lula recebeu os chefes de Estado e representantes de organismos internacionais que vieram ao Brasil para o encontro do G-20. Entre eles, lideranças como Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau e Antonio Guterres. Um dos momentos de destaque da manhã foi o encontro de Lula com Milei, que mantêm uma relação tensa desde antes de o governante argentino assumir o poder em dezembro. Os dois tiveram um encontro frio e de poucos sorrisos, em contraste com o restante dos apertos de mão dados pelo anfitrião Lula.

Durante a tarde, as lideranças tiraram a foto oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, mas Joe Biden não chegou a tempo do registro.

Lançamento do Aliança Contra Fome

Como havia prometido, o Brasil, que está na presidência do G-20, realizou na abertura da cúpula o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, à qual aderiram 82 países. A aliança propõe erradicar a fome e a pobreza até 2030, além de reduzir as desigualdades.

Entre os países que já aderiram estão todos os integrantes do G-20. Apenas a Argentina ainda não havia anunciado a adesão até a manhã desta segunda-feira, mas o país decidiu aderir de última hora, após o seu lançamento.

Em seu discurso de lançamento da aliança, Lula afirmou que este será o maior legado da cúpula deste ano. Milei, por outro lado, após aderir à aliança, disse que governos não deveriam intervir no tema e só o capitalismo traz prosperidade.

Acordo final alcançado

Após longas discussões, os líderes do G-20 divulgaram na noite desta segunda-feira a declaração final da Cúpula. O documento oficial foi concluído após entraves sobre como abordar as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e sem a concretização da a ameaça do presidente da Argentina, Javier Milei, de não se juntar ao comunicado comum.