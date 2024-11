Lula e Milei trocam aperto de mãos pela primeira vez em meio a embates sobre acordo final do G-20

Em quase um ano de governo Milei na Argentina, um aperto de mãos entre os dois presidentes parecia cada vez mais distante. Havia expectativa de um encontro entre os dois desde a posse do libertário, em dezembro de 2023. Em janeiro, eles não se encontraram no Fórum Econômico Mundial, em Davos, por causa da ausência do líder brasileiro. Já em julho, Milei preteriu a Cúpula do Mercosul, no Paraguai, para participar de um evento conservador com a família Bolsonaro em Balneário Camboriú.

Lula e Milei trocam farpas desde a campanha eleitoral argentina, entre outubro e novembro de 2023. Na época, Milei afirmou que não se reuniria com o brasileiro se fosse eleito, por se tratar, em suas palavras, de um “corrupto” e “comunista”.

Quando venceu as eleições, em novembro, um dos primeiros a falar com Milei foi Jair Bolsonaro, ocasião em que recebeu um convite para comparecer à posse do libertário. Antes mesmo de assumir o cargo, o argentino deu sinais de que poderia moderar os atritos quando enviou a sua então chanceler, Diana Mondino, à Brasília para entregar uma carta ao brasileiro, convidando-o para a posse.