Decreto de Milei na Argentina abre caminho para privatizar todas as empresas estatais

O presidente da Argentina, Javier Milei, apresentou na quarta-feira, 20, um megapacote com várias mudanças para desregular a economia. Entre as medidas, uma transforma em sociedades anônimas todas as empresas estatais para sua “posterior privatização”

Dentro do pacote que será enviado ao Congresso para votação, Milei inclui a revogação do regime de sociedades do Estado e da normativa que impede a privatização das empresas públicas.

O presidente anunciou durante a campanha eleitoral sua intenção de colocar à venda a Aerolíneas Argentinas e a petrolífera YPF, dois emblemas da economia do país sul-americano.

O Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), apresentado na quarta-feira, promove uma desregulamentação da economia do país com a modificação em 366 artigos. O documento, de 83 páginas, teve 30 medidas principais detalhadas em um pronunciamento em rede de rádio e TV pelo próprio Milei.

Este foi o segundo pacote de medidas econômicas do presidente, que assumiu o cargo no começo do mês. Há duas semanas, ele desvalorizou o peso e congelou obras públicas e reduziu subsídios e repasses federais a províncias do interior do país.

A Argentina vive uma grave crise econômica, com uma inflação superior a 140% nos últimos 12 meses e deve dobrar no começo de 2024.

