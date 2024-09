Descoberta de seis reféns mortos em Gaza gera protestos e divisões em Israel

O Exército de Israel disse neste domingo, 01, que os seis corpos encontrados em um túnel na Faixa de Gaza pertenciam a reféns que foram mortos pelo grupo terrorista Hamas. A descoberta desencadeou uma onda de protestos em Israel, aprofundando ainda mais as divisões entre a população e os líderes do país sobre a condução da guerra na região.

O Contra-Almirante Daniel Hagari, porta-voz chefe do exército, disse que os corpos foram recuperados um dia antes em túneis na cidade de Rafah, no sul de Gaza, a cerca de um quilômetro de onde um sétimo refém, Farhan al-Qadi , foi encontrado vivo na semana passada. "Eles foram brutalmente assassinados por terroristas do Hamas pouco tempo antes de chegarmos até eles", disse o Almirante Hagari. O Ministério da Saúde israelense disse em uma declaração no domingo que os reféns foram mortos por "vários tiros de curto alcance" e que eles morreram cerca de "48-72 horas antes dos exames de corpo de delito".

Em uma declaração inicial, o Hamas não abordou diretamente as acusações, mas disse que a responsabilidade pelas mortes era de Israel, a quem culpou pela falta de um acordo de cessar-fogo. O Hamas afirmou mais tarde em uma declaração separada que os reféns foram mortos pelas balas do exército israelense, sem fornecer evidências.

A recuperação dos corpos dos reféns colocou em evidência as prioridades conflitantes dos líderes de Israel: aqueles que pretendem desmantelar o Hamas por meio da perseguição e da morte de seus combatentes e oficiais, e aqueles que querem chegar a uma trégua que traria de volta as dezenas de prisioneiros que ainda se acredita estarem vivos no enclave.

Manifestantes bloqueiam uma estrada principal em Tel Aviv, Israel, na noite de domingo, 1º de setembro de 2024 Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

Para muitos em Israel, a notícia fez com que meses de raiva latente fervessem furiosamente no domingo, muito dela direcionada ao primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, cujos críticos o culpam por se recusar a fazer um acordo de cessar-fogo que traria os reféns de volta.

Diante disso, manifestantes inundaram as ruas de Tel Aviv e outras cidades na noite deste domingo, no que foi uma das maiores manifestações em quase 11 meses de guerra. Os apoiadores de um cessar-fogo convocaram novas manifestações em massa, bem como greves que poderiam começar já nesta segunda-feira.

Entre os reféns mortos estava Hersh Goldberg-Polin, 23 anos, um cidadão americano-israelense nascido em Berkeley, Califórnia, cujos pais se tornaram embaixadores mundialmente conhecidos do movimento das famílias de reféns e que discursaram no mês passado na Convenção Nacional Democrata.

Milhares de manifestantes marcham em frente ao quartel-general militar israelense em Tel Aviv na noite de domingo, 1º de setembro de 2024 Foto: ergey Ponomarev/The New York Times

Integrantes da ala mais agressiva do governo israelense, por outro lado, pediram no domingo para a guerra ser intensificada como retaliação pelas mortes dos reféns. O exército israelense continuou seu bombardeio neste domingo, atingindo uma antiga escola na Cidade de Gaza que, segundo o exército, o Hamas estava usando como um “complexo de comando e controle”. Informações preliminares indicam que o bombardeio matou 11 pessoas.

Hagari disse que as tropas que encontraram os corpos tinham uma “compreensão” de que poderia haver reféns na área, mas não tinham informações sobre a localização exata deles. Ele disse que, acima do solo, “havia combates e nossas forças estavam matando terroristas”. O tenente-coronel Nadav Shoshani, outro porta-voz do exército israelense, disse no domingo à CNN que a descoberta dos corpos dos reféns não foi resultado de uma “missão específica para libertar reféns”.

Além de Goldberg-Polin, os mortos foram identificados como Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino.

O caixão de Almog Sarusi, um dos reféns encontrados mortos no sul de Gaza no fim de semana, durante seu funeral em Ra'anana, Israel Foto: Avishag Shaar-Yashuv/The New York Times

As idades das vítimas variavam de 23 a 40 anos, segundo um grupo que representa as famílias dos reféns. Cinco deles foram capturados em um festival de música eletrônica no sul de Israel. O sexto, Gat, foi levado da vila vizinha de Be'eri. Antes do anúncio do exército israelense, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu uma declaração dizendo estar "devastado e indignado" com a morte dos reféns, destacando Goldberg-Polin. "Hersh estava entre os inocentes brutalmente atacados enquanto participava de um festival de música pela paz em Israel", disse Biden. "Ele perdeu o braço ajudando amigos e estranhos durante o massacre selvagem do Hamas. Ele havia acabado de completar 23 anos."

Biden prometeu continuar trabalhando para alcançar um acordo que garanta a libertação dos reféns. Mas ele também emitiu um alerta: “Não se engane, os líderes do Hamas pagarão por esses crimes.”

Netanyahu prometeu no domingo tanto vingar as mortes dos reféns quanto buscar um acordo para garantir a libertação dos cativos restantes.

Em alta Internacional EUA: funcionária de banco é encontrada morta em sua mesa após quatro dias sem ninguém notar Ucrânia: Zelenski demite comandante da força aérea após acidente fatal com F-16 Extrema-direita da Alemanha se aproxima de primeira vitória desde a Segunda Guerra Mundial “Vocês pagarão o preço”, disse Netanyahu em um comunicado, acrescentando: “Vamos persegui-los, vamos encontrá-los e vamos acertar as contas com vocês.” O primeiro-ministro disse estar “pessoalmente comprometido” com um acordo que traria de volta os reféns “e garantiria nossa segurança e nossa existência.” Ele afirmou recentemente que deseja um “acordo parcial” que permitiria a Israel retomar a guerra após a libertação de alguns reféns. Ele também sugeriu que Israel e Hamas deveriam concordar em uma maneira de revistar palestinos que retornam ao norte em busca de armas. Muitos em Israel, no domingo, criticaram Netanyahu e sua condução da guerra. Seu próprio ministro da Defesa, Yoav Gallant, pareceu criticar a abordagem de Netanyahu. Em resposta às notícias sobre os reféns mortos, Gallant pediu a reversão de uma decisão do gabinete de guerra na semana passada de manter as forças de Israel no Corredor Filadélfia, uma faixa estreita de terra ao longo da fronteira de Gaza com o Egito que as autoridades israelenses dizem que o Hamas tem usado para contrabandear armas.

A polícia entra em confronto com manifestantes em Tel Aviv, Israel, na noite de domingo, 1º de setembro de 2024, após milhares de manifestantes tomaram as ruas em várias cidades de Israel para exigir que o governo aceite imediatamente um acordo para a libertação dos reféns mantidos em Gaza Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

Yair Lapid, líder da oposição no parlamento de Israel, acusou publicamente Netanyahu no domingo de virar as costas para os reféns.

“Eles estavam vivos”, disse ele em uma declaração em vídeo. “Netanyahu e o Gabinete da morte decidiram não salvá-los. Ainda há reféns vivos lá, e ainda é possível fazer um acordo. Netanyahu não está fazendo isso por razões políticas.”

Publicidade

Os opositores de Netanyahu argumentaram que o primeiro-ministro minou os esforços para alcançar um acordo de cessar-fogo com o Hamas porque isso irritaria seus aliados da coalizão de extrema-direita, ameaçando colapsar seu governo.

Mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos fizeram várias tentativas nas últimas semanas para preencher as lacunas entre Israel e Hamas, sem sucesso. Além de uma retirada completa, o Hamas exigiu que Israel concorde em encerrar a guerra e permitir que os palestinos deslocados retornem ao norte de Gaza sem passar por pontos de controle israelenses.

