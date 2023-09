Documentos revelam como Igreja Católica defendeu direitos humanos durante ditadura no Chile

SANTIAGO — Alinhados como soldados guardando os tesouros de uma nação, dezenas de prateleiras preservam um arquivo que dá conta de um episódio doloroso na história do Chile: 47 mil casos de violações de direitos humanos durante a ditadura de Augusto Pinochet.

Os documentos foram reunidos entre 1976 e 1992 por trabalhadores do Vicariato de Solidariedade, uma organização de defesa dos direitos humanos fundada pelo cardeal chileno Raúl Silva Henríquez. Dirigida por assistentes sociais, advogados, arquivistas e médicos, a organização prestava apoio às pessoas afetadas pelo regime.

“O arquivo conta como ocorreu a repressão”, disse María Paz Vergara, secretária executiva da fundação criada para preservar os documentos após o fechamento do Vicariato.

Pastas de arquivo alinhadas nas prateleiras da Fundação de Documentação e Arquivo do Vicariato de Solidariedade, em Santiago do Chile, terça-feira, 25 de julho de 2023. Foto: Esteban Felix / AP

A proteção que Silva Henríquez deu às vítimas de Pinochet não teve precedentes na América Latina. Na vizinha Argentina, onde os militares também tomaram o poder na década de 1970, a Igreja Católica se distanciou do público em geral e permaneceu próxima do governo e dos setores da classe alta.

“No Chile, a resposta para ajudar as vítimas foi imediata”, disse a historiadora chilena María Soledad del Villar. “E não só da Igreja Católica, mas também de outras igrejas.”

Logo após o golpe militar que depôs o Presidente Salvador Allende em 11 de setembro de 1973, Silva Henríquez liderou os esforços para criar o Comité de Cooperação para a Paz. Como parte do grupo inter-religioso, cristãos, judeus e outros líderes religiosos forneceram apoio espiritual, judicial e financeiro às vítimas até à sua dissolução devido à pressão do governo em 1975.

Imediatamente na sequência, Silva Henríquez criou o Vicariato de Solidariedade na Arquidiocese de Santiago.

“Foi uma grande estratégia porque, como instituição da Igreja Católica, Pinochet não tinha o poder de encerrá-la”, afirmou Del Villar.

Durante 16 anos de serviço, os assistentes sociais e advogados do Vicariato confortaram mães cujos filhos não voltaram para casa depois de um protesto. Reuniram arquivos para apoiar as reivindicações das filhas cujos pais desapareceram depois de saírem do trabalho. Procuraram recursos económicos para se deslocarem a prisões distantes de Santiago e pediram notícias de entes queridos injustamente detidos.

A secretária executiva María Paz Vergara lê um dossier na Fundação de Documentação e Arquivo do Vicariato de Solidariedade, em Santiago do Chile, terça-feira, 25 de julho de 2023. Foto: Esteban Felix / AP

Tudo isto com precaução para a sua própria segurança. Muitos foram assediados por chamadas telefónicas ou seguidos durante o dia. Alguns foram mortos.

“Este trabalho deu sentido à minha vida”, disse María Luisa Sepúlveda, que foi assistente social do Vicariato. A organização fechou em 1992, dois anos depois de o Chile ter recuperado a democracia. Desde então, Sepúlveda tem defendido amplamente os direitos humanos e trabalhado para resolver casos de prisão política e tortura durante o antigo regime.

As pessoas ouviram falar do Vicariato pela primeira vez através das suas paróquias locais. Quando as vítimas se dirigiam a um padre dizendo que um familiar tinha sido levado, este aconselhava: “Dirijam-se à arquidiocese e eles vão ajudar vocês”.

Uma vez lá, o primeiro contato era uma assistente social como Sepúlveda. Ela tomava notas e avaliava a situação. Se a vida de alguém estava ameaçada pelos militares, ela tentava encontrar um lugar seguro ou um visto para tirar a pessoa do país. Se a vítima estivesse detida, passava a informação a um advogado que preparava os procedimentos judiciais.

Guillermo Hormazábal, jornalista chileno que foi diretor de comunicação do Vicariato de Solidariedade, posa para uma fotografia no seu apartamento em Vina del Mar, Chile, quinta-feira, 27 de julho de 2023. Foto: Esteban Felix / AP

Um cartaz que mostra crianças a agradecer ao Presidente Salvador Allende pelo seu programa de leite gratuito, adorna um camarim no Estádio Nacional que foi usado como prisão e local de tortura durante a ditadura de Augusto Pinochet, em Santiago do Chile, sábado, 19 de agosto de 2023. Foto: Esteban Felix / AP

Em certos dias, o seu trabalho implicava ir à morgue. Viu cadáveres cujos rostos e pontas dos dedos foram arrancados para evitar a identificação; mulheres grávidas cujos abdomens foram cortados.

O pior, disse Sepúlveda, era a incerteza entre as famílias. “As pessoas estavam totalmente desorientadas com as situações sem precedentes”, disse ela.

Com o apoio do cardeal, o Vicariato de Solidariedade pôde apoiar as vítimas em todo o território. “A metáfora religiosa que alimentou o seu trabalho foi a história do Bom Samaritano”, disse o historiador Del Villar.

De acordo com a história bíblica, um homem encontra uma pessoa ferida e, em vez de só passar por ela, para e cura suas feridas. Segundo com este princípio, o Vicariato ajudava todos os necessitados — independentemente da sua fé — e organizava atividades como as “ollas comunes” (sopas comunitárias), trocas de trabalho e jejuns para denunciar os desaparecimentos.

Atualmente, o Chile tem um dos maiores números de desfiliações religiosas do continente e a Igreja Católica nunca se recuperou das alegações de abusos sexuais por parte do clero que surgiram em 2010. No entanto, durante a ditadura, era uma instituição muito respeitada. Pinochet ia à missa todos os domingos e disse que a Nossa Senhora do Carmo o salvou de uma tentativa de assassinato em 1986.

Luzes entram por uma porta de acesso a um túnel no Estádio Nacional que foi utilizado como prisão e local de tortura durante a ditadura de Augusto Pinochet, em Santiago do Chile, sábado, 19 de agosto de 2023. Foto: Esteban Felix / AP

“A Igreja estava a tentar ajudar os chilenos a reconciliarem-se, porque os horrores a que assistimos foram tremendos”, disse Guillermo Hormazábal, um jornalista que foi diretor de comunicações do Vicariato e que, mais tarde, geriu uma estação de rádio que era propriedade da Igreja.

Apesar de a polícia de investigação o ter raptado em 1980, foi libertado em 24 horas graças à pressão exercida pelos meios de comunicação e pela estação de rádio onde trabalhava.

“A igreja era o único contrapeso à ditadura”, disse. “Era uma igreja que não estava com a sacristia, mas com o povo.”

Até o retorno da democracia ao Chile, em 1990, o trabalho social da igreja era uma dor de cabeça para o governo. Em 1989, um procurador militar bateu à porta do Vicariato e exigiu que o Bispo Segio Valech entregasse os seus arquivos. O bispo se recusou.

Cartazes de protesto com imagens de desaparecidos durante a ditadura militar de Augusto Pinochet são guardados numa sala do grupo de direitos humanos Associação de Familiares de Detidos-Desaparecidos, em Santiago do Chile, sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Foto: Esteban Felix / AP

“Quando o Vicariato fechou, o destino dos desaparecidos era desconhecido”, disse Vergara, o secretário executivo do arquivo. “Vendo a importância da memória histórica e da educação em matéria de direitos humanos, o cardeal pensou que o arquivo poderia ser um instrumento de proteção dos direitos humanos.

Ela lembra um homem cujo pai foi preso em 1973. O filho nunca tinha conhecido o pai, mas anos mais tarde teve oportunidade de ver fotografias dele graças aos arquivos. Ao olharem pela primeira vez para a imagem do pai, o filho e a mulher — agora adultos e com um filho — ficaram impressionados com a semelhança do filho com o avô.

O arquivo tem um fundo jurídico que reúne mais de 85.000 documentos, incluindo processos judiciais e depoimentos sobre mortes, sequestros ou torturas, bem como fotografias, recortes de imprensa e filmes sobre direitos humanos.

“O governo dizia: ‘Esta pessoa não foi detida’. E chegou ao ponto de dizer que alguns não tinham existência legal”, disse Vergara. “A comissão guardou documentos que tornaram impossível negar os fatos.”

María Luisa Sepúlveda, que era assistente social do Vicariato de Solidariedade, posa para uma fotografia na sua casa em Santiago, sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Foto: Esteban Felix / AP

De acordo com Sepúlveda, quase 70% das vítimas foram registadas durante os primeiros três meses da ditadura. “Isso é fundamental para entender por que nossa sociedade foi tão duramente atingida”, disse ela.

Pinochet morreu em 2006 sem ter sido condenado por nenhum crime. A fundação continua procurando justiça, mantendo o arquivo seguro e promovendo o legado do Vicariato.

“Além disso, muitos nunca quiseram reconhecer a gravidade do golpe ou as violações dos direitos humanos”, disse Sepúlveda. “Eles dizem: ‘Vamos esquecer’”.

Para milhares de pessoas como ela, isso é impossível. “Eu gostaria que esses 50 anos tivessem sido diferentes, que a sociedade tivesse entendido a necessidade de um compromisso real com os direitos humanos e a democracia, que o golpe tivesse sido rejeitado pela maioria da sociedade.”