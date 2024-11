Eleições nos EUA: Acompanhe a apuração em tempo real para a Câmara

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Neste ano, a população vai às urnas nesta terça-feira, 5, para eleger 435 deputados. Nestas eleições, também serão eleitos 34 senadores, 11 governadores e o próximo presidente.

Abaixo, veja como está a apuração dos votos para a Câmara dos Representantes.

A cada dois anos, todos os assentos da Câmara são renovados por meio do voto popular. Cada estado é dividido em distritos eleitorais (de acordo com a população do Estado) e cada distrito elege um representante para a Câmara.

Atualmente, a casa é composta por 220 deputados republicanos e 212 democratas.