Eleições na Venezuela: o que pode acontecer agora? Entenda

O ditador Nicolas Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela em uma eleição presidencial no domingo, 28, que foi marcada por irregularidades. O CNE é o órgão eleitoral do país, dominado pelo chavismo.

As autoridades de alguns locais de votação se recusaram a divulgar a contagem eletrônica dos votos em papel, e houve relatos generalizados de fraude e intimidação dos eleitores. Aqui estão as primeiras conclusões sobre a eleição na Venezuela.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, participa de sua posse em Caracas, Venezuela Foto: Ariana Cubillos/AP

Muitos temem um retorno à instabilidade

O anúncio do governo de que Maduro havia vencido seu oponente, Edmundo González Urrutia, por sete pontos porcentuais, criou instantaneamente um cenário sombrio para um país que só recentemente começou a sair de um dos maiores colapsos econômicos da história moderna. Os resultados anunciados pelo Conselho Eleitoral controlado pelo governo variaram - em até 30 pontos porcentuais - em relação à maioria das pesquisas públicas e à amostra de resultados da oposição obtida diretamente dos centros de votação. E houve muitos relatos de grandes irregularidades e problemas nesses centros de votação.

A líder da oposição, María Corina Machado, que liderou a campanha de González, chamou os resultados de “impossíveis” na manhã desta segunda-feira, 29.

O candidato presidencial Edmundo González Urrutia participa de um comício ao lado da líder da oposição, María Corina Machado, em Caracas, Venezuela Foto: Cristian Hernandez/AP

Alguns partidários da oposição podem sair às ruas para protestar contra o resultado. Isso poderia mergulhar a Venezuela em um novo período de agitação política, como os de 2014, 2017 e 2019, quando as forças de segurança alinhadas com Maduro usaram força letal para esmagar as manifestações.

Autoridades de vários países das Américas, incluindo os Estados Unidos, expressaram dúvidas sobre os resultados anunciados, aumentando a probabilidade de que um novo mandato para Maduro também não seja amplamente reconhecido no exterior.

O esforço de monitoramento da oposição foi bloqueado

Depois de uma campanha marcada pela intensificação dos esforços dos aliados de Maduro para controlar a oposição - incluindo prisões de funcionários da campanha da oposição, intimidação e supressão de votos - a oposição apostou fortemente em um esforço para ter apoiadores à disposição para obter uma impressão física da contagem de votos de cada máquina de votação após o fechamento das urnas.

Esse acesso é permitido pela lei eleitoral venezuelana. Mas, na manhã de segunda-feira, a campanha de González disse que havia obtido apenas 40% das apurações.

A líder da oposição, María Corina Machado, e o candidato presidencial Edmundo González Urrutia participa de uma coletiva de imprensa após os resultados da eleição em Caracas, Venezuela Foto: Matias Delacroix/AP

Em alguns lugares, os fiscais foram impedidos de entrar nos locais de votação ou nem chegaram a aparecer. Muitas vezes, as autoridades eleitorais simplesmente se recusaram a entregar as apurações.

Isso complicará os esforços da oposição para provar de forma incontestável que a votação foi adulterada.

Os resultados podem ser desastrosos para a economia da Venezuela

Depois de anos de luta contra Maduro e seu antecessor, Hugo Chávez, os empresários venezuelanos e os investidores estrangeiros fizeram as pazes com seu governo nos últimos anos.

As sanções impostas pelos Estados Unidos forçaram Maduro a abandonar algumas políticas extremas, como controles de preços e de moeda.

O setor privado passou a ter um papel cada vez mais importante, os ataques públicos contra empresários cessaram e a hiperinflação e a criminalidade desenfreada diminuíram um pouco.

O maior apoio do setor privado levou à esperança de que um resultado confiável manteria as melhorias e levaria a algum tipo de acordo político. Isso parece improvável agora, e os resultados duvidosos das eleições podem testar o degelo entre Maduro e os líderes empresariais e possivelmente desencadear uma nova onda de sanções internacionais.

Mais importante ainda, é improvável que o resultado permita que o governo Biden reverta suas amplas sanções econômicas contra a Venezuela. Isso prejudicaria a recuperação econômica e provavelmente levaria a outra onda de migração de uma nação que viu o êxodo de um em cada cinco cidadãos na última década.

Uma eleição venezuelana tranquila, que teria levado a uma maior abertura econômica, também foi favorável aos vizinhos latino-americanos do país, incluindo os antigos aliados de Maduro, os governos de esquerda do Brasil e da Colômbia.

A região tem recebido a maior parte da migração venezuelana, levando a uma reação política anti-imigração em muitos deles.