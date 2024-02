A última tempestade que atingiu a costa da Califórnia, nos Estados Unidos, trouxe novas inundações, deslizamentos de terra, buracos e erosão costeira para o Estado — mas três mansões no topo dos penhascos de Dana Point permanecem ancoradas no local.

PUBLICIDADE Depois que um pedaço desses penhascos se desprendeu no início deste mês, as vistas panorâmicas em Orange County tornaram-se ainda mais dramáticas, já que subitamente as casas tinham muito pouco que as separava do Oceano Pacífico abaixo. O proprietário da mansão multimilionária mais perto do deslizamento, Lewis Bruggeman, disse a vários meios de comunicação que sua casa está estável apesar da aparência perigosa. E autoridades da prefeitura disseram que a construção está ancorada na rocha. Mas um executivo de uma empresa de engenharia que disse que visitou e avaliou a propriedade depois do deslizamento disse que futuras tempestades e chuvas vão “continuar corroendo as encostas”.

“Vai precisar de um trabalho muito, muito maior, para estabilizar essa propriedade”, disse Kyle Tourjé, vice-presidente executivo da Alpha Structural, uma empresa de engenharia de Los Angeles especializadas em solos e trabalhos estruturais. Bruggeman não respondeu aos pedidos de comentários do Washington Post.

A erosão dos penhascos íngremes é apenas um exemplo concreto dos deslizamentos que acontecem no sul da Califórnia, à medida que as fortes chuvas deste mês transbordaram rios e encharcaram o solo. Tourjé disse que sua empresa respondeu a avaliações e reparos de emergência para mais de 60 deslizamentos de terra na semana passada no sul da Califórnia, uma carga particularmente pesada.

“A temporada de chuvas sempre nos deixa ocupados, mas esta em específico começou a mudar um pouco o jogo”, ele disse. “Nós estamos vendo mais danos, e eu acho que continuaremos vendo estragos mais significativos. Entre anos consecutivos de forte saturação, essas casas, essas propriedades... elas simplesmente não aguentam esse tipo de surra.”

“Isso seria muito perigoso”

As chuvas recentes aceleraram o processo vagaroso de movimento da terra ao longo de centenas de hectares no Rancho Palos Verdes, uma próspera cidade litorânea no condado de Los Angeles. A mudança e o desmoronamento do terreno danificaram casas e causaram vazamentos de água e gás. As equipes têm trabalhado para preencher as fissuras e os engenheiros descreveram o movimento recente como sem precedentes na área.

“Como a terra já está quase saturada, toda essa chuva certamente não ajuda, torna isso pior”, disse o prefeito de Rancho Palos Verdes, John Cruikshank em uma entrevista. “As pessoas em suas casas viram muitos movimentos novos. Áreas que apenas se moviam centímetros agora estão se deslocando metros por ano.”

Imagem aérea mostra as casas na beira de um penhasco acima do Oceano Pacífico após um deslizamento de terra. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

A cidade já lidou com deslizamentos de terra por décadas, mas os últimos dois invernos úmidos aceleraram o movimento. Nos últimos meses, duas casas foram marcadas como inseguras para ocupação, e a cidade fechou 13 quilômetros de trilhas por conta de problemas de segurança causados por fissuras abertas, disse Cruikshank. A Capela Wayfarers, um local popular para casamentos com vista para o mar, conhecido como “igreja de vidro”, também fechou no início deste mês devido ao movimento da terra.

“Claramente com aquele tanto de vidro sobre a área do templo e sendo tão precária, você simplesmente não pode deixar (a igreja) aberta”, disse. “Isso seria muito perigoso.”

Cruikshank disse que a cidade iria solicitar ao governador Gavin Newsom para declarar estado de emergência em Rancho Palos Verdes. Ele disse que há tipicamente um atraso de uma semana ou mais entre uma chuva forte e relatos de novos movimentos, à medida que a água penetra no solo, então ele teme que o que a última chuva irá significar para a cidade.

“Sempre tememos o fato de que alguém novo possa ligar e dizer que tem algo importante em casa”, disse ele.

Última tempestade acumulou mais de 25 centímetros nos últimos três dias em alguns lugares da Califórnia, incluindo áreas montanhosas que já foram inundadas por chuvas anteriores. Foto: Patrick Fallon/AFP

PUBLICIDADE “Tem sido bem úmido” A chuva que caiu no centro de Los Angeles durante três dias no início deste mês representou mais da metade do acúmulo médio de um ano. Desde o fim de semana, trovoadas, ventos fortes e chuvas transbordaram rios e causaram inundações e deslizamentos de terra em diversas partes do estado. Nos condados de Los Angeles e Ventura, o Departamento de Transportes do estado anunciou o fechamento de estradas devido à erosão, buracos e deslizamentos de terra — inclusive em trechos da famosa Pacific Coast Highway. “Tem sido bem úmido para fevereiro”, disse Bob Oravec, um meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional. “O inverno é a estação chuvosa na Califórnia, mas ainda assim essas quantidades são muito pesadas.” As fortes chuvas dos últimos dois invernos foram uma bênção para os reservatórios do Estado, que caíram para níveis críticos após anos de seca. A maioria está mais cheia do que o normal, e os dois maiores — Lago Shasta e Lago Oroville — estão acima de 80% da capacidade. As tempestades provocaram fortes nevascas nas montanhas de Sierra Nevada, mas o acúmulo de neve para o ano permanece abaixo da média.

Matt Thomas, hidrólogo e pesquisador do Programa de Perigos de Deslizamentos de Terra do Serviço Geológico dos EUA, disse que as recentes tempestades na Califórnia até agora não produziram deslizamentos de terra generalizados nas cadeias montanhosas do Estado. Embora tenha caído muita chuva, não foi com a intensidade necessária para gerar esse tipo de grandes movimentos de paisagem. Em vez disso, o problema concentrou-se nas encostas urbanas fortemente desenvolvidas no sul da Califórnia.

A última tempestade atingiu com força os condados costeiros desenvolvidos, acumulando mais de 25 centímetros nos últimos três dias em alguns lugares, incluindo áreas montanhosas que já foram inundadas por chuvas anteriores. “Sempre que houver 12 a 25 centímetros de chuva nessas colinas, você terá problemas com deslizamentos de terra”, disse ele.

Erosão dos penhascos em Dana Point gerou preocupação de que três casas corressem o risco de cair, mas a cidade disse que um inspetor de construção e um engenheiro geotécnico avaliaram a área. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

“A casa está bem”

Mas as tempestades deste mês deixaram um rasto de destruição muito além de Dana Point. Tourjé atribui grande parte do problema ao desenvolvimento urbano ocorrido há décadas, sob códigos de construção insuficientes. Os moradores muitas vezes pioram os problemas, disse ele, direcionando calhas de telhado ou canos de escoamento de piscinas para encostas vulneráveis. Ele e seus colegas correram para casas à beira-mar em Malibu, onde a areia abaixo delas foi removida, linhas de trem destruídas por deslizamentos de terra, casas derrubadas e piscinas cheias de lama.

“Parece estar piorando progressivamente, ano após ano”, disse ele.