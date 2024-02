Rússia prende mulher com cidadania russa-americana após ela doar US$ 50 para ONG pró-Ucrânia

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi detida no âmbito de uma investigação por “traição”. Segundo o comunicado do FSB citado pelas agências, a acusada “arrecadou fundos de forma proativa para uma organização ucraniana, que posteriormente foram utilizados para comprar produtos médicos táticos, equipamentos, meios de destruição e munições para as Forças Armadas ucranianas”.

Perviy Otdel, um grupo de advogados russos especializados em casos envolvendo acusações de traição e outras alegações politicamente carregadas, disse que a mulher foi acusada de traição por enviar pouco mais de US$ 50 para a Razom for Ukraine, uma organização sem fins lucrativos com sede em Nova York que envia assistência ao país.