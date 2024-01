THE NEW YORK TIMES - O Estado do Alabama, nos EUA, realizou a primeira execução americana com gás nitrogênio na noite desta quinta-feira, 25, contra um assassino condenado cujo júri havia votado para poupar sua vida. Kenneth Smith, 58 anos, foi um dos três homens condenados pelo assassinato, em 1988, de uma mulher cujo marido, um pastor, os havia recrutado para matá-la.

Foi a segunda vez que o Alabama tentou matar Kenneth, depois de uma tentativa de injeção letal fracassada em novembro de 2022, na qual os médicos não conseguiram encontrar uma veia adequada antes que sua sentença de morte expirasse. Entenda como foi o processo utilizado na exceução de Smith.

O que é hipóxia por nitrogênio?

Hipóxia é um termo médico para um estado de oxigênio insuficiente no corpo. O nitrogênio, um gás incolor e inodoro, constitui cerca de 78% do ar inalado pelos humanos. Mas sob o método de hipóxia por nitrogênio, a pessoa respira apenas nitrogênio, levando em poucos minutos à inconsciência e depois à morte por falta de oxigênio (asfixia).

Prisão no Alabama onde Kenneth Smith foi executado Foto: Kim Chandler/AP

Como é administrado o nitrogênio?

De acordo com o protocolo divulgado pelas autoridades penitenciárias do Alabama, membros da “equipe de execução” amarram o condenado a uma maca na câmara de execução. Uma máscara é então colocada em sua cabeça e o nitrogênio é liberado nela, privando o condenado de oxigênio. Foi o que aconteceu com Smith.

Especialistas comparam este processo a colocar um saco plástico sobre a cabeça de alguém, embora nessa situação a pessoa estaria inalando dióxido de carbono em vez de nitrogênio.

Por que esse método foi usado agora?

O método padrão de execução desde a década de 1980 tem sido a injeção letal de drogas que param o coração. Mas Estados norte-americanos têm tido problemas com injeções letais há anos. Alguns Estados têm tido dificuldade em obter quantidades suficientes de medicamentos para injeções letais.

Mesmo quando têm a dosagem adequada, muitas execuções foram estragadas porque a equipe que administra a injeção não conseguiu localizar as veias adequadas. Foi o que aconteceu com Smith no Alabama. Ele seria executado por injeção letal em novembro de 2022, mas uma equipe de pessoas falhou repetidamente em inserir adequadamente um acesso intravenoso.

Esse problema geralmente ocorre porque as regras de ética médica proíbem médicos e outros profissionais de saúde de auxiliar em uma execução. Portanto, as injeções são geralmente administradas por funcionários prisionais inexperientes, disse o dr. Joel Zivot, professor associado de anestesiologia na Emory School of Medicine e especialista na participação de médicos em injeções letais.

A injeção letal também envolve medicamentos que, se administrados incorretamente, podem resultar em dor e sofrimento significativos.

Os defensores do uso da hipóxia por nitrogênio acreditam que é uma alternativa mais fácil e humana porque não requer injeção e é rápida e indolor.

A hipóxia por nitrogênio foi usada em outras situações?

Há vários anos, o dr. Philip Nitschke, médico australiano e fundador da Exit International, que defende o suicídio medicamente assistido, desenvolveu um casulo no qual um paciente poderia ligar um interruptor e liberar o fluxo de nitrogênio. Recentemente, ele disse ao The New York Times que testemunhou cerca de 50 mortes devido à hipóxia por nitrogênio.

Existem pesquisas sobre o impacto do nitrogênio nos humanos?

Poucas, razão pela qual algumas pessoas acham que não deveria ser utilizado em execuções estatais. A maioria dos relatórios em revistas médicas trata da exposição ao nitrogênio em vazamentos e acidentes industriais que mataram trabalhadores, e em tentativas de suicídio.

Em um experimento de 1963 para estudar o efeito da hipóxia breve em três voluntários saudáveis, “a maioria deles teve convulsões 15 a 20 segundos após respirar nitrogênio puro”, disse Zivot.

Quais são as desvantagens deste método?

Os médicos dizem que o prisioneiro poderia vomitar dentro da máscara, não só fazendo ele sufocar, mas também afrouxando a vedação, o que permitiria a entrada de oxigênio, diluindo o nitrogênio.

Os veterinários em geral pararam de usar nitrogênio para sacrificar animais, que apresentavam graves sinais de sofrimento. Os críticos e defensores do método discordam veementemente sobre se um ser humano sentiria desconforto com o nitrogênio.

