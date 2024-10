Quando Charles Boehm se sentou em sua casa em Houston para escrever o obituário de seu pai, ele ficou perplexo.

PUBLICIDADE “Eu nunca tinha escrito um obituário antes, então decidi pesquisar no Google: ‘o que você coloca em um obituário?”, disse Boehm. Seu pai, Robert Adolph Boehm, morreu em 6 de outubro aos 74 anos após cair e bater a cabeça em seu apartamento em Clarendon, no Texas, Estados Unidos. Boehm, 41, encontrou as dicas usuais online sobre incluir um resumo da vida da pessoa e uma lista de sobreviventes. Então ele encontrou um antigo obituário de Joe Heller, de Centerbrook, Connecticut.

“Joe Heller fez seu último gesto indigno e amplamente irreverente em 8 de setembro de 2019, assinando uma vida, em suas palavras, ‘geralmente bem vivida e com poucos arrependimentos’”, começava. “Quando os médicos confrontaram suas filhas com a notícia na semana passada de que ‘seu pai é um homem muito doente’, em uníssono eles responderam, ‘você não tem ideia’.”

O obituário então informava aos leitores que Heller havia deixado sua família com uma casa cheia de lixo, 136 quilos de alpiste e várias plantas domésticas mortas.

“Eu li e pensei: ‘isso parece algo que meu pai faria’”, disse Boehm. “Ele fazia muitos gestos obscenos.”

Ele então decidiu, por que não tornar o obituário de seu pai tão engraçado e imprevisível quanto ele foi em vida?

Charles Boehm, direita, com seu pai, Robert Adolph Boehm, neste ano. Foto: Kim Boehm via The Washington Post

“Deus quebrou o molde e tentou encobrir as evidências”

Boehm disse que abriu um sorriso ao começar a digitar a primeira frase:

“Robert Adolph Boehm, de acordo com sua dedicação da vida toda à sua própria marca pessoal de decoro, murmurou seu último palavrão ininteligível e provavelmente desnecessário em 6 de outubro de 2024, pouco antes de tropeçar para trás em ‘alguma coisa estúpida da p****’ e bater a cabeça no chão.”

Continua: “Robert nasceu em Winters, Texas, filho do falecido Walter Boehm e Betty Smith em 6 de maio de 1950, e depois disso Deus imediatamente e felizmente quebrou o molde e tentou encobrir as evidências.”

A partir daí, ele engatou uma sequência.

Ele escreveu sobre como seu pai começou a atirar em seus últimos anos e conseguiu abrir não um, mas dois buracos no painel de seu carro. Ele disse que seu pai tinha uma inclinação para moda e era frequentemente visto pela cidade usando a última tendência em mocassins de couro feitos à mão, uma ampla coleção de chapéus não convencionais e camisas e calças ousadamente descombinadas. “Todos nós fizemos o nosso melhor para aproveitar/resistir às palhaçadas de Robert até este ponto, mas ele é problema de Deus agora”, Boehm escreveu no final, aconselhando todos a usarem qualquer roupa ultrapassada ou inapropriada que gostassem na turnê de despedida de seu pai em 14 de outubro em Amarillo, Texas. Ele então enviou o obituário para a Robertson Funeral Directors, o necrotério de Clarendon que estava cuidando da cremação de seu pai.

“Eu nunca conheci esse homem, e lamento”

O dono do necrotério, Chuck Robertson, disse que quase engasgou com o café da manhã de tanto rir quando leu.

“Eu disse às pessoas no escritório: ‘bem, isso vai chamar alguma atenção para nós’”, ele disse. “Eu nunca tive uma família entrando pelas portas que escrevesse um obituário tão clássico quanto aquele. Isso imediatamente coloca um sorriso no seu rosto.”

Assim que Robertson compartilhou o obituário de Robert Adolph Boehm na página do necrotério e no Facebook, as pessoas o leram por toda parte, ele disse, observando que agora ele foi visto mais de 1 milhão de vezes.

“Clarendon é uma cidade de 2 mil pessoas”, disse. “Eu sabia que muitas pessoas iriam amar, mas fiquei chocado quando realmente começou a explodir.”

Estranhos de todo o país deixaram comentários no obituário de Boehm, disse Robertson.

“Eu nunca conheci esse homem, mas com certeza lamento que nossos caminhos não tenham se cruzado. Se minha família não me ama o suficiente para fazer um obituário como este, eu não quero”, escreveu uma comentarista chamada Amber.

“Ohhh Robert!! Você parece a alma da festa em mais de um sentido! Só posso imaginar o caos no céu agora!!” alguém da Virgínia postou.

Uma mulher chamada Nikki resumiu para muitos leitores: “para a pessoa que escreveu este obituário, por favor, escreva o meu! Descanse em paz, bom senhor!”

Robert Adolph Boehm durante uma viagem para acampar no Texas. Foto: Charles Boehm via The Washington Post

“Há quem podem achar irreverente e ofensivo”

Boehm disse que seu pai ficaria encantado que seu legado tenha causado comoção.

“Há algumas pessoas que podem achar que foi irreverente e ofensivo, mas acho que soa quase perfeito”, disse Boehm sobre o obituário. “Para mim, ele basicamente descreve meu pai.”

Charles Boehm, o mais novo de quatro filhos, disse que seu pai era um homem excêntrico e otimista que vinha sofrendo nos últimos meses desde a morte de sua esposa, Dianne Boehm, em fevereiro.

“Quando tentei conseguir ajuda para sua saúde mental, ele admitiu que estava com medo e que me queria lá com ele”, disse ele. “Todos nós o visitávamos quando podíamos e as boas pessoas de Clarendon o visitavam e o ajudavam muito. Mas era difícil para ele olhar para a cadeira vazia da minha mãe, e eu estou a 600 milhas de distância.”

Enquanto Boehm empacotava os pertences de seu pai após sua morte, ele disse que percebeu que o espírito e o caráter de seu pai eram muito maiores do que a soma do que ele poderia transportar em um trailer.

Robert Adolph Boehm, no centro, com sua família, diante viagem para acampar em que ele quase incendiou sua barraca. Foto: Charles Boehm via The Washington Post

“Há pessoas como meu pai em todo o país. Precisamos cuidar delas.”

Boehm se lembrou de ter sido educado em casa pelo pai depois que começou a ter problemas na escola.

“Eu sempre fui um consertador, e meu pai também”, disse ele. “Ele me levava a lojas de sucata para comprar pequenos aparelhos para que eu pudesse desmontá-los. E ele me dava muitos livros didáticos da biblioteca.”

“Ele se certificava de que eu entendesse o material e ele estabeleceu uma expectativa de que eu estudaria até conseguir responder a todas as perguntas”, disse Boehm, que recebeu um diploma de educação geral quando tinha 16 anos.

Robert Boehm trabalhou em muitos empregos e finalmente decidiu se tornar um motorista de caminhão, ele disse.

“Por um tempo, meus pais foram motoristas de equipe, e por pelo menos um ou dois anos, eu realmente morei no caminhão com eles”, disse ele. “Eu pude ver muitas coisas, li centenas de livros e aprendi a dormir em um carro em qualquer lugar dos Estados Unidos.”

Uma de suas memórias favoritas aconteceu há cerca de dois anos, disse Boehm, quando seu pai o acompanhou e seus três filhos em um acampamento.

“Ele estava tentando fazer café em sua barraca à noite usando esse queimador caseiro, e ele iniciou um pequeno incêndio e queimou um buraco na barraca”, disse ele. “Ele xingou sobre isso pelo resto da noite.”

Enquanto escrevia o obituário, Boehm disse que não resistiu em acrescentar que o apartamento de seu pai estava cheio de armas históricas e uma seleção de gaitas que ele mantinha à mão para que seus cães pudessem uivar junto e entreter os vizinhos a qualquer hora.

Ele também queria agradecer ao povo de Clarendon por cuidar de seu pai e tolerar suas palhaçadas.

“Eu diria que se eu quiser que algo saia de tudo isso, é que as pessoas em todos os lugares apoiem a saúde mental das pessoas em pequenas cidades rurais”, disse Boehm. “Eles vão lá para se aposentar, então quando ficam velhos, seus filhos se dispersam e eles acabam sozinhos. Muitas pessoas passam despercebidas.”

“Há pessoas como meu pai em todo o país”, ele disse. “Precisamos cuidar delas.”

