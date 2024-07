A empresa American Rounds, dos Estados Unidos, lançou em três estados norte-americanos máquinas automáticas para vender munições a donos de armas de fogo. O equipamento permite que os clientes comprem as balas por meio de uma tecnologia de inteligência artificial. A empresa está disponibilizando a máquina em lojas de alimentos dos estados do Alabama, Oklahoma e Texas. As informações são do jornal britânico The Telegraph.

Para adquirir a munição, o cliente precisa escanear seus documentos e realizar reconhecimento facial no equipamento. O dispositivo confirma a identidade e idade do comprador.

Máquina automática de venda de munições da American Rounds está disponível em três estados norte-americanos. Foto: Reprodução de vídeo/@americanrounds via Instagram

PUBLICIDADE “Este sistema robusto garante que todas as transações estejam em conformidade com as regulamentações federais e locais, mantendo os mais altos padrões de vendas responsáveis”, afirma a American Rounds em seu site. Em um vídeo disponível no endereço eletrônico da empresa, algumas pessoas aparecem mexendo na máquina: eles selecionam opções em uma tela sensível ao toque e retiram a embalagem com as munições.

“Localizadas em pontos estratégicos, nossas máquinas são tão fáceis de usar quanto um caixa eletrônico, permitindo uma transação rápida”, afirma a empresa, que pretende distribuir o dispositivo em outros estados onde a caça a animais é popular, como Louisiana e Colorado, segundo o The Telegraph.

De acordo com Centro Nacional de Estatísticas de Saúde, o Alabama tem a quarta maior taxa de morte por armas de fogo dos EUA: em 2022, houve cerca de 26 mortes por armas de fogo por 100 mil habitantes no estado, em um total de 1.278 mortes. O número de ataques a tiros nos Estados Unidos cresceu 48% entre 2010 e 2020, ano mais recente disponível no banco de dados do FBI.

O The Telegraph destaca que a administração de Joe Biden já declarou que a segurança das armas é uma crise de saúde pública e pressiona os estados a adotarem leis mais duras sobre a posse de armas de fogo, como verificações universais de antecedentes obrigatórias a nível federal, o que é contestado pelos republicanos.