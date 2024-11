O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, rapidamente varreu as manchetes ruins sobre Matt Gaetz para longe na última quinta-feira, 21, ao anunciar Pam Bondi, uma colega republicana da Flórida com um perfil totalmente diferente — mas uma reputação semelhante de fidelidade — para ser sua procuradora-geral.

PUBLICIDADE Bondi, 59, é uma lobista e leal a Trump que atuou como procuradora-geral da Flórida de 2011 a 2019. Ela traçou um curso mais convencional e menos clamoroso do que Gaetz, com pouco da feia bagagem pessoal ou política que levou alguns republicanos a se oporem à nomeação dele. Ela era uma promotora local.

Bondi, filha do prefeito de um pequeno município da área de Tampa, começou a trabalhar como promotora assistente no Condado de Hillsborough na década de 1990. Durante 18 anos como promotora, ela julgou casos “que iam de violência doméstica a homicídio capital”, de acordo com a página biográfica de sua empresa de lobby.

Ela supervisionou um punhado de casos de alto perfil, mais notavelmente um envolvendo o ex-arremessador do New York Mets Dwight Gooden, que cumpriu uma pena de prisão de um ano por violar a liberdade condicional em um caso de drogas em 2006.

Ex-procuradora-geral da Flórida, Pam Bondi, discursa em comício de campanha de Donald Trump, no início de novembro, na Carolina do Norte. Foto: Alex Brandon/AP

Ela foi eleita a primeira mulher procuradora-geral da Flórida em 2010.

Bondi — uma democrata até 2000 — emergiu de uma primária republicana lotada para vencer a corrida para procuradora-geral obtendo o apoio de Sarah Palin (ex-governadora do Alasca e candidata republicana à vice-presidência em 2008) e promovendo sua posição dura sobre o crime durante aparições na Fox News.

Durante seus oito anos de mandato, ela tentou, sem sucesso, anular e enfraquecer a Lei de Proteção e Cuidado Acessível ao Paciente (também conhecida como Obamacare), se opôs à expansão das proteções legais para a comunidade LGBTQ+ e cultivou uma reputação nacional apoiando esforços contra o tráfico de pessoas.

Ela também foi criticada por suas práticas de arrecadação de fundos — e por persuadir o governador da época, Rick Scott, a adiar uma execução em 2013 porque isso conflitava com uma arrecadação de fundos para sua campanha de reeleição. Mais tarde, ela se desculpou.

Ela se recusou a tomar medidas legais contra a Trump University.

Em 2013, o gabinete de Bondi recebeu quase duas dúzias de reclamações sobre a universidade com fins lucrativos e que durou pouco de Trump, e seus assessores disseram que ela estava considerando entrar com uma ação judicial multi-estadual movida em nome de alunos que alegaram ter sido enganados.

Depois de deixar seu cargo em 2019, Bondi foi contratada pela Ballard Partners, uma empresa de lobby com laços estreitos com Trump, e registrada como lobista do Catar. Ela também representou Amazon, Uber e General Motors, de acordo com os registros.

“Pam, você acabou de dizer cédulas falsas?”, perguntou o apresentador.

“Pode haver. Esse é o problema”, respondeu Bondi, que mais tarde aceitou um cargo na America First Policy, um grupo alinhado a Trump.

“Só nos diga o que você sabe”, ele acrescentou.

Bondi, que seria responsável por investigar alegações de irregularidades nas eleições federais como procuradora-geral, não forneceu nenhuma evidência.

