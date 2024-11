EUA permitirão que Ucrânia use minas terrestres contra avanço de forças russas

O governo Biden permitirá que a Ucrânia use minas terrestres antipessoais fornecidas pelos Estados Unidos para ajudar a retardar o progresso da Rússia no campo de batalha na guerra, disse o secretário de defesa dos EUA, Lloyd Austin, nesta quarta-feira, 20, marcando a segunda grande mudança de política de Washington, dias depois de decidir permitir que a Ucrânia atinja alvos em solo russo com mísseis de longo alcance fabricados nos EUA.

A guerra, que alcançou o marco de mil dias na terça-feira, 19, tem sido amplamente favorável à Rússia nos últimos meses. O exército da Rússia, em maior número, está lentamente empurrando o exército da Ucrânia, com menos oficiais, para trás na região de Donetsk, no leste do país, enquanto os civis ucranianos têm sido repetidamente atingidos por drones e mísseis russos, muitas vezes disparados de dentro da Rússia. A embaixada dos EUA e algumas outras embaixadas ocidentais em Kiev permaneceram fechadas nesta quarta-feira após a ameaça de um grande ataque aéreo russo à capital ucraniana.

Anúncio ocorre dias após EUA autorizarem ucranianos a usarem mísseis de longo alcance. Foto: Anton Shtuka/AP

Lloyd Austin disse que a mudança na política de Washington em relação às minas terrestres antipessoais para a Ucrânia segue a mudança de tática dos russos.

As tropas terrestres russas estão liderando o movimento no campo de batalha, em vez de forças mais protegidas em veículos blindados, de modo que a Ucrânia tem “uma necessidade de coisas que possam ajudar a desacelerar esse esforço por parte dos russos”, disse Austin durante uma viagem ao Laos.

O anúncio foi feito dois meses antes da volta de Donald Trump à Casa Branca. Trump se comprometeu a acabar rapidamente com a guerra e criticou o valor gasto pelos EUA para apoiar a Ucrânia. Os funcionários do governo Biden dizem que estão determinados a ajudar a Ucrânia o máximo possível antes que Joe Biden deixe o cargo.

Ministro da Noruega chama decisão de “muito problemática”

As minas terrestres antipessoais são criticadas há muito tempo por instituições de caridade e ativistas porque representam uma ameaça persistente para os civis.

O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, chamou a decisão dos EUA de “muito problemática” porque a Ucrânia é signatária de uma convenção internacional que se opõe ao uso de minas terrestres.

O secretário de Defesa dos EUA procurou dissipar as preocupações. “As minas terrestres que procuraríamos fornecer a eles seriam minas terrestres que não são persistentes, ou seja, podemos controlar quando elas se autoativam, se autodetonam e isso as torna muito mais seguras do que as coisas que eles estão criando por conta própria”, disse Austin.

A Rússia já está usando minas terrestres na Ucrânia. As minas terrestres não persistentes geralmente requerem baterias, de modo que se tornam incapazes de detonar com o tempo, tornando-as mais seguras para os civis do que aquelas que permanecem mortais por anos.

Austin observou que a Ucrânia já está fabricando suas próprias minas terrestres antipessoais. E os EUA já fornecem à Ucrânia minas antitanque. A Rússia tem usado rotineiramente minas terrestres na guerra, mas elas não se tornam inertes com o tempo.

Os funcionários do governo Biden afirmam que estão determinados a ajudar a Ucrânia o máximo possível antes que o atual presidente dos EUA deixe o cargo. Foto: Guadalupe Pardo/AP

A guerra assumiu uma dimensão internacional crescente com a chegada de tropas norte-coreanas para ajudar a Rússia no campo de batalha - um desenvolvimento que, segundo autoridades dos EUA, motivou a mudança de política de Biden ao permitir que a Ucrânia disparasse mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia e que irritou o Kremlin. A Grã-Bretanha vinha pressionando discretamente os EUA para diminuir as restrições sobre como os mísseis fornecidos pelo Ocidente são usados. E na quarta-feira, notícias não confirmadas disseram que a Ucrânia havia disparado mísseis de cruzeiro Storm Shadow de fabricação britânica contra a Rússia pela primeira vez. Autoridades britânicas e ucranianas não confirmaram os relatos. Enquanto isso, as autoridades militares e o gabinete do presidente da França se recusaram a dizer se a Ucrânia está usando mísseis SCALP franceses de longo alcance para atingir alvos na Rússia, citando a política de sigilo militar da França. Mas o presidente francês Emmanuel Macron vem defendendo essa medida há meses. Depois que o governo Biden permitiu que a Ucrânia atacasse a Rússia com mísseis americanos de longo alcance, o presidente russo Vladimir Putin reduziu o limite para o uso de seu arsenal nuclear, com a nova doutrina anunciada na terça-feira permitindo uma possível resposta nuclear de Moscou até mesmo a um ataque convencional à Rússia por qualquer nação que seja apoiada por uma potência nuclear.

Isso poderia incluir ataques ucranianos apoiados pelos EUA. O anúncio de Austin nesta quarta-feira provavelmente irritará ainda mais a Rússia.

Embaixadas dos EUA, Espanha, Itália e Grécia em Kiev ficam fechadas após alerta de ataque aéreo

Analistas militares afirmam que a decisão dos EUA sobre o alcance em que os mísseis de fabricação americana podem ser usados não deve mudar o jogo na guerra, mas pode ajudar a enfraquecer o esforço de guerra russo, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, um “think tank” de Washington.

“Os ataques ucranianos de longo alcance contra objetos militares na retaguarda da Rússia são cruciais para degradar a capacidade militar russa em todo o teatro de operações”, disse o instituto.

Enquanto isso, a Coreia do Norte recentemente forneceu sistemas de artilharia adicionais à Rússia, de acordo com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul disse que os soldados norte-coreanos foram designados para as unidades das forças marítimas e aéreas da Rússia e que alguns deles já começaram a lutar ao lado dos russos nas linhas de frente.

A Ucrânia atacou uma fábrica na região russa de Belgorod que produz drones de carga para as forças armadas em um ataque noturno, de acordo com Andrii Kovalenko, chefe do setor de contra-desinformação do Conselho de Segurança da Ucrânia.

Ele também afirmou que a Ucrânia atingiu um arsenal na região russa de Novgorod, perto da cidade de Kotovo, localizada a cerca de 680 quilômetros (420 milhas) atrás da fronteira ucraniana. O arsenal armazenava munição de artilharia e vários tipos de mísseis, disse ele.

Não foi possível verificar de forma independente as alegações.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.