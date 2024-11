Como as tarifas de Trump podem desencadear uma guerra comercial e virar um pesadelo para a Europa

A perspectiva de uma guerra comercial deflagrada pelo governo Trump está pairando sobre as capitais europeias. A União Europeia - que tem os Estados Unidos como seu maior mercado de exportação e um de seus aliados estratégicos mais próximos - poderá estar entre os mais atingidos se o presidente eleito Donald Trump levar adiante seus planos tarifários.

As principais economias da Europa já estão atrasadas em relação aos Estados Unidos em sua recuperação pós-pandemia. Os economistas afirmam que as políticas protecionistas impostas por Trump após assumir o cargo em janeiro podem desencadear uma contração ainda maior no continente, ao mesmo tempo em que prejudicam as alianças.

Retorno da ‘Trumpeconomics’

PUBLICIDADE Trump impôs pesadas tarifas sobre o aço e o alumínio na última vez em que esteve no cargo. Mas, desta vez, ele disse que iria muito além. Ele ameaçou impor tarifas de 60% sobre todos os produtos chineses e de 10% a 20% sobre as importações de outros países. Isso incluiria a União Europeia. Trump expressou uma frustração especial com os desequilíbrios comerciais nos setores automotivo e agrícola. A União Europeia mantém uma tarifa de 10% sobre os carros (em comparação com a taxa de 2,5% dos EUA) e tarifas agrícolas de cerca de 11% (mais do que o dobro da taxa dos EUA).

O presidente eleito Donald Trump em discurso durante reunião da conferência do Partido Republicano em 13 de novembro de 2024, em Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Foto: Alex Brandon/AP

“Vou lhe dizer uma coisa, a União Europeia parece tão boa, tão adorável, certo? Todos os pequenos e simpáticos países europeus que se reúnem”, disse Trump em um comício na Pensilvânia no mês passado. “Eles não levam nossos carros. Não aceitam nossos produtos agrícolas. Eles vendem milhões e milhões de carros nos Estados Unidos. Não, não, não, eles vão ter que pagar um preço alto.”

Economias europeias impactadas

O preço a ser pago é incerto. Fala-se em “o pior pesadelo econômico da Europa” e “recessão total”.

Alguns modelos econômicos estimam que, diante de uma tarifa geral de 10%, as exportações da zona do euro para os Estados Unidos poderiam cair em quase um terço. Isso seria um grande problema, porque a Europa é muito dependente da exportação e suas maiores economias já estão enfrentando um crescimento lento e uma dívida crescente. O Goldman Sachs calcula que o conflito comercial com os Estados Unidos poderia subtrair 0,9% da economia da zona do euro.

Outros modelos sugerem que as tarifas flutuantes de Trump poderiam prejudicar a Europa tanto quanto ou mais do que a China. O valor total das importações da União Europeia tende a ser maior do que as da China, de acordo com o Escritório do Representante Comercial dos EUA.

As novas tarifas dos EUA sobre a China também poderiam ter um impacto indireto sobre a Europa. Se a China reagir desviando mais produtos para o continente, isso aumentaria a oferta e pressionaria para baixo os preços dos produtos concorrentes produzidos na Europa.

A Alemanha e seu setor automobilístico seriam particularmente atingidos

A Alemanha - tradicionalmente o motor econômico da Europa e um alvo frequente de Trump - ficaria especialmente exposta.

Entre os países da União Europeia, a Alemanha é, de longe, o principal exportador para os Estados Unidos, com mercadorias exportadas avaliadas em US$ 171,8 bilhões em 2023, de acordo com o escritório federal de estatísticas da Alemanha. Um aumento nas tarifas de Trump poderia levar a uma queda prejudicial nessas exportações, com o maior impacto previsto nos setores automotivo e farmacêutico.

PUBLICIDADE Trump gosta de mirar nos carros alemães. Mas esse setor já está enfrentando dificuldades diante do aumento da concorrência da China e da demanda enfraquecida. A Volkswagen disse que talvez tenha que fechar fábricas pela primeira vez em sua história. Enquanto isso, a economia alemã está estagnada. E a perspectiva de uma guerra comercial exacerbou os temores de recessão em Berlim. O presidente do Banco Central da Alemanha, Joachim Nagel, disse que as novas tarifas de Trump poderiam custar à Alemanha 1% da produção econômica. “Se as novas tarifas realmente se concretizarem, poderemos até cair em território negativo”, disse ele em entrevista. O Instituto Econômico Alemão (IW) alertou que a combinação de tarifas de 10% dos EUA e tarifas retaliatórias da União Europeia poderia resultar em uma perda de mais de US$ 134 bilhões no PIB da Alemanha até o final dos quatro anos de mandato de Trump. Tarifas de 20% de ambos os lados poderiam custar à economia alemã US$ 190 bilhões.

A Europa poderia retaliar com tarifas direcionadas aos estados governados por republicanos

Enquanto se preparam para o retorno de Trump, as autoridades da UE elaboraram listas de possíveis tarifas retaliatórias.

“É uma situação em que todos perdem, porque, sim, significa que estamos revidando, mas também prejudica a economia de ambos os lados”, disse um diplomata da UE, falando sob condição de anonimato para compartilhar discussões internas.

Donald Trump e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, apertam as mãos durante seu encontro na Trump Tower, em 27 de setembro de 2024, em Nova York. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Em alta Internacional Donald Trump nem assumiu e já está começando a fracassar O que é a doutrina nuclear da Rússia e quais perigos representa? Os planos não foram divulgados. Mas é possível encontrar pistas na resposta da UE às tarifas de aço e alumínio da última presidência de Trump. Naquela época, assim como agora, a UE favoreceu tarifas direcionadas, projetadas para causar o máximo impacto político. O bloco foi atrás de setores importantes em estados de líderes republicanos. Entre os produtos escolhidos: o uísque bourbon do Kentucky, as motocicletas Harley-Davidson e a marca de jeans Levi’s. A Europa está criando estratégias para evitar uma guerra comercial A forte preferência entre as autoridades europeias seria persuadir coletivamente Trump a renunciar a tarifas elevadas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expôs a abordagem pretendida. “Primeiro de tudo: engajar-se”, disse ela. “Em segundo lugar, discutir interesses comuns (...) e depois entrar em negociações.” As autoridades da UE avaliam que Trump pode estar usando a ameaça de tarifas como alavanca. Seu objetivo real, segundo eles, pode ser o de iniciar novas negociações comerciais e obter concessões. Eles acham que ele poderia ser seduzido por ofertas europeias para comprar mais gás natural liquefeito ou equipamentos militares de empresas americanas. Ele também pode aceitar as promessas europeias de adotar uma linha mais dura em relação ao comércio chinês, impondo suas próprias tarifas ou restringindo os produtos chineses.

As ameaças tarifárias de Trump podem dividir a União Europeia

Os líderes europeus estão enfatizando a necessidade de permanecerem unidos diante das ameaças tarifárias, mas isso pode ser difícil.

Há opiniões divergentes dentro da UE sobre se uma linha mais dura em relação à China seria uma concessão razoável. A Alemanha está especialmente relutante em abrir mão do mercado chinês para os carros alemães ou em perder o acesso às instalações de fabricação que as empresas alemãs estabeleceram no país.

“Haverá um risco de divisão entre os europeus, dependendo dos interesses setoriais e dos diferentes países, alguns dos quais estão muito expostos ao mercado chinês”, alertou o presidente francês Emmanuel Macron, ‘enquanto outros, que são mais dependentes do mercado americano, cederão mais rapidamente à pressão que o governo federal americano possa exercer sobre eles’.

Líderes europeus têm divergido sobre a necessidade de enfrentar o tarifaço de Trump unidos. Foto: Pedro Kirilos

Há também a preocupação de que Trump possa tentar favorecer os líderes da Europa ou que países individuais possam buscar exceções tarifárias de uma administração orientada para transações. Os aliados de Trump descreveram a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, a estrela em ascensão da extrema direita europeia, como “uma parceira natural”. Isso poderia ser suficiente para proteger os queijos italianos dos aumentos de tarifas?

“Há o risco de que ele se aconchegue a alguns e exclua outros - que isso contribua para as divisões”, disse um segundo diplomata da UE. “Mas também há uma chance de descobrir algo juntos.”

